Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Caccia alla poltrona di Casalino, al suo posto un uomo Rai

Chi prenderà il posto di Rocco Casalino a palazzo Chigi, con Mario Draghi? Se tra i massimi responsabili della comunicazione dei grandi gruppi bancari si esclude un passaggio nello staff dell’ex governatore della Banca d’Italia, è in Rai che si scommette sui trasferimenti da Saxa Rubra a piazza Colonna.

Il nome più gettonato è quello di Niccolò Bellagamba, noto per le sue conduzioni al Tg3 e per anni inviato per seguire Draghi nelle trasferte internazionali in quanto ‘“esperto di temi economici”. Fiorentino, classe 1969, Bellagamba a Linea Notte era stato protagonista di quella che su internet viene definita come una “atroce gaffe”.

Ma sono alte anche le quotazioni della giornalista Nathania Zevi, moglie di David Parenzo. Fuori dalla Rai, si parla di Gianfrancesco Rizzuti, già Confindustria, Abi, ministero dello Sviluppo economico e ora Febaf: una garanzia.

Pure Branko tifa per Draghi

Mario Draghi è del segno zodiacale della Vergine, essendo nato il 3 settembre (stessa data di personaggi quali Ferdinand Porsche, Giuseppe Bottai, Gianni Cuperlo, Natalia Estrada e anche l’ex compagno di scorribande di Fiorello, Marco Baldini).

Fatto sta che gli oroscopi di Branko sembrano tagliati su misura per l’ex numero uno della Bce, e la previsione settimanale dell’astrologo dice alla Vergine: “Portate ieri avanti la nuova situazione e ufficializzate tutto il 10, 11, con gli auspici di luna nuova in Acquario. Top per affari”. Se giovedì o venerdì Draghi condurrà in porto il nuovo governo, i meriti saranno di Branko?

Fermi tutti, c’è l’audizione di Visco

Domani, mercoledì, anche Mario Draghi seguirà con un occhio i lavori della commissione di inchiesta sul sistema bancario: è in programma dalle ore 14 l’audizione del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in tema di norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche.

Giustizia, spunta Livia Pomodoro

Archiviata l’esperienza di Alfonso Bonafede, è l’ora di portare una donna al ministero della Giustizia. Non c’è solo il nome di Marta Cartabia per la poltrona di via Arenula: da ieri si parla anche di Livia Pomodoro, già presidente del tribunale di Milano.

Zafarana vara un pattugliatore

La Guardia di Finanza ha un pattugliatore veloce nuovo di zecca. Il comandante generale della GdF Giuseppe Zafarana era presente a Viareggio al varo dell’unità costruita nel cantiere Effebi di Massa-Avenza. Non poteva mancare il rito tradizionale della bottiglia, eseguito dalla madrina, Clelia Catalucci, nipote del tenente Petrucci al quale è stata intitolata l’imbarcazione.

Quando Garimberti fermava gli aerei

Era una bella pagina, quella apparsa su la Repubblica, firmata da Paolo Garimberti e intitolata “Gli ultimi giorni dell’Urss”. Da grande giornalista ed ex presidente della Rai, Garimba, che da alcune colleghe anni fa veniva definito “il piccolo Robert Redford italiano”, ha offerto anche un autoscoop: era il 1991, bisognava correre a Mosca dove c’era un colpo di stato, notizia appresa grazie a un’imbeccata di Lucia Annunziata che ascoltava la radio militare israeliana.

Garimberti chiama il collega Enrico Franceschini dicendo di arrivare all’aeroporto di Genova per poi, insieme, volare verso Mosca. Scrive il buon Paolo: “Mi imbarcai in tempo sull’Alitalia da Roma. Ma Enrico non arrivava. Decisi di chiedere un favore al comandante. Gli spiegai la situazione e ci fu una comprensiva risposta: annunciò un ritardo in partenza per l’attesa di un passeggero che aveva una coincidenza. Fu così che Franceschini riuscì ad arrivare a Mosca la sera stessa e raccontare l’indomani su Repubblica il clima nella capitale assediata”.

Accadeva trent’anni fa: oggi sarebbe stato massacrato sui social, accusato di far parte della ‘casta’, oggetto di interrogazioni parlamentari. Altri tempi, forse migliori. Poi il figlio di Paolo, Federico, anni dopo è stato il capo della comunicazione di Alitalia, ma è una coincidenza. Una delle tante, in questo paese.

