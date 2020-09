I VELENI DI FERRONI – “FRANCO BASSANINI ORMAI SEMBRA ELON MUSK”, SCHERZA UN PARLAMENTARE GRILLINO. TUTTA COLPA, O MERITO, DELLA STRAORDINARIA VALUTAZIONE DI “OPEN FIBER” – PER DARIO FRANCESCHINI È SEMPRE TEMPO DI NOMINE. IL MINISTRO DEI BENI CULTURALI HA SCIOLTO CON PROPRIO DECRETO IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO E HA NOMINATO ROSANNA PURCHIA COMMISSARIO STRAORDINARIO

franco bassanini

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Bassanini si sente come Musk di Tesla Franceschini insiste con le nomine

“Franco Bassanini ormai sembra Elon Musk”, scherza un parlamentare grillino. Tutta colpa, o merito, della straordinaria valutazione di Open Fiber, almeno secondo il fondo Macquarie: roba da far paragonare la società presieduta da Bassanini a Tesla, la casa automobilistica che producendo poche vetture vanta una quotazione borsistica che molti definiscono “assurda”, superando quella dei giganti delle quattro ruote.

***

elon musk

La Malfa ricorda Cuccia e Romiti

Giorgio La Malfa viene definito come “economista con una vita in Mediobanca e biografo di chi ne è stato dominus indiscusso per quarant’anni”, sottolinea Il Sole 24 Ore. La Malfa rileva che “per Enrico Cuccia la Fiat è sempre stata il baluardo del capitalismo privato italiano, al confine tra un’economia costantemente a rischio statalizzazione e il mercato”.

giorgio la malfa saluta il ministro paolo savona

Con Cuccia che apprezzava di Cesare Romiti “il senso del ruolo, che ad esempio lo ha sempre differenziato da Mario Schimberni”. Senza dimenticare una nota gustosa: “Sicuramente Cuccia prediligeva gli amministratori leali”. C’è un particolare da non sottovalutare, che viene ricordato da uno storico dipendente che ha lavorato a lungo nella milanese via Filodrammatici: “La Malfa è l’unico che può sedersi alla scrivania di Cuccia, dopo la scomparsa del banchiere”. Un autentico privilegio.

***

Enrico Cuccia Cesare Romiti

Metti Barbarossa e Marcoré su Radio2

Metti Luca Barbarossa e Neri Marcoré su Radio 2. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la vittoria del premio Biagio Agnes per la radio e del Premio Flaiano come miglior programma radiofonico, lunedì prossimo Radio2 Social Club riaccende i microfoni con tante novità. Il programma sarà trasmesso dalla sala B di via Asiago.

LUCA BARBAROSSA NERI MARCORE ATTENTI A QUEI DUE

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai Radio2 e dal 15 settembre anche in televisione su Rai2 al mattino e poi ancora in radiovisione su Rai Play. Ad accompagnare la conduzione di Luca Barbarossa e del performer Andrea Perroni, musica dal vivo con la social band di Stefano Cenci. Tra le voci che si alterneranno ai microfoni nel corso della nuova stagione, Neri Marcorè, Lodo Guenzi, e la stand up comedian Martina Catuzzi che porterà una visione del mondo tutta al femminile. Ospite speciale della prima puntata, Emma Marrone.

LUCA BARBAROSSA NERI MARCORE

****

Prix Italia, Foa e la passione della Rai

“La squadra ha lavorato con passione al Prix Italia nonostante le difficoltà imposte dal momento storico ed i broadcaster che hanno aderito alla manifestazione”, ha detto il presidente della Rai Marcello Foa. Roma torna centrale a livello internazionale grazie alla Rai, che non si è persa d’animo rinnovando l’appuntamento con il premio, prossimamente al Maxxi. Degli oltre 250 prodotti che le emittenti di tutto il mondo hanno presentato alla 72a edizione del premio, in programma a Roma, si è arrivati alla short list dei preselezionati dai giurati, nelle diverse categorie delle sezioni radio, tv e web.

Rosanna Purchia

**

Per Franceschini è sempre tempo di nomine

Per Dario Franceschini è sempre tempo di nomine. Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha sciolto con proprio decreto il consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino e ha nominato Rosanna Purchia commissario straordinario.

dario franceschini

Fin dagli esordi a Napoli, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Roberto De Simone, Purchia ha un lungo percorso professionale maturato in alcune delle maggiori istituzioni dello spettacolo italiano, tra le quali il Piccolo Teatro di Milano, dove è stata a lungo responsabile dell’organizzazione della programmazione artistica, e il Teatro di San Carlo di Napoli, dove è stata sovrintendente fino allo scorso 31 marzo.

Non manca il messaggio di felicitazioni da parte del ministro: “Auguro ogni successo a Rosanna Purchia nel rilancio del Regio di Torino, una prestigiosa realtà della cultura e della lirica italiana ora affidata a una valida professionalità”.

marcello foa foto di bacco

GIOVANNI GORNO TEMPINI FRANCO BASSANINI

enrico cuccia cesare romiti