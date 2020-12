I VELENI DI FERRONI – OGGI FRANCESCHINI INSIEME AL SINDACO DI FIRENZE NARDELLA PRESENTERÀ IL PROGETTO PER IL “MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA”. UN TEMA CHE, DICONO NEL PD, “SEMBRA FATTO APPOSTA PER SFOTTERE I GRILLINI” – SECONDO LE MALELINGUE L’ASSE FIORENTINO DI "SU-DARIO" NASCONDE UNA GRANDE AMBIZIONE: RENZI È IL VERO KING MAKER DELLE MANOVRE PER IL QUIRINALE…

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

FRANCESCHINI RENZI

Franceschini e Renzi, asse per il Quirinale

Dario Franceschini, sottolinea un antico democristiano, “gioca sempre su più tavoli”. Una tradizione, più che una virtù. Oggi lo dimostrerà un’altra volta: il ministro per i Beni e le attività culturali presenterà, insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e all’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, il progetto per il “museo della lingua italiana”.

Nel capoluogo toscano amato da Matteo Renzi, e di cui l’ex premier è già stato primo cittadino, andrà in scena lo spettacolo con “Dario 1” e “Dario 2”, grazie ad un tema che, dicono nel Pd, “sembra fatto apposta per sfottere i grillini, la lingua italiana”.

renzi franceschini by osho

L’asse fiorentino di Franceschini, secondo le malelingue, “nasconde una grande ambizione: Renzi è il vero king maker delle prossime manovre per il Quirinale, tutti lo adulano e lo cercano perché lui non ha nessun conflitto d’interesse sulla scelta del prossimo presidente della repubblica. Grazie alla sua ancora giovane età, Matteo non è eleggibile alla massima carica dello stato, e quindi ci si può fidare”. E un nuovo museo serve a dare ulteriore lustro a una città carica di storia e cultura.

***

Bonaccini crede nelle commissioni

NICOLA ZINGARETTI STEFANO BONACCINI

“Facciamo una commissione”, si sentiva dire nella prima repubblica. Ma c’è ancora qualcuno, nel 2020, specie nel Partito democratico, che ama continuare questa antica usanza, ideale per non far mai venire a galla la verità. E dice di crederci. Un esempio? Una commissione tecnica specializzata accerterà le cause della rottura dell'argine del fiume Panaro che domenica, nel Modenese, ha causato ingenti danni.

"Non deve accadere che si rompano argini”, ha affermato il presidente della Regine Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che in aula, durante la seduta dell'Assemblea legislativa ha commentato l'istituzione della commissione annunciata dall'assessore regionale all'Ambiente Irene Priolo.

renzi franceschini

“Dopo quanto accaduto, vogliamo capire quali sono le cause: sono naturali? Sono per negligenza? Sono per errore di qualcuno? Noi lo vogliamo sapere, e lo vogliamo sapere in fretta”. Chissà quanti anni durerà questa commissione...

***

Ambrogino, non solo Ferragnez

Non solo i Ferragnez. L’edizione 2020 dell’Ambrogino d’Oro, la più importante onorificenza della città di Milano, condizionata dall’emergenza sanitaria al punto che la premiazione non si è tenuta al Teatro dal Verme ma a Palazzo Marino con pochi ospiti, ha visto tra i premiati, oltre ai coniugi più famosi d’Italia insigniti per il loro impegno durante le fasi più critiche del Covid-19, il progetto D.A.M.A.(Disabled Advanced Medical Assistant).

BARBARA CASTORINA GIANFRANCO FERRONI

Nato nel 2000 all’interno dell’Ospedale San Paolo di Milano, Dama amplia il suo raggio di azione nel 2007 con la Fondazione Mantovani Castorina e in 20 anni di vita ha curato, grazie al suo modello di accoglienza per soggetti con grave disabilità neuromotorie, oltre 6mila pazienti, con 64mila tra prestazioni e interventi ospedalieri e più di 10mila richieste di contatto giornaliere al numero verde, senza interruzioni nemmeno durante il lockdown.

La fondazione vede l’impegno di Barbara Castorina (il cui cognome non è casuale), nota “agente” di giornalisti e fondatrice di VisVerbi, nella parte di promozione delle attività. Si, è proprio vero che, da Chiara Ferragni alla Castorina, l’edizione 2020 è stata caratterizzata dalla rivincita delle bionde.

***

Cartabellotta promuove Spirlì

NINO SPIRLI

La Calabria guidata da Nino Spirlì è l'unica regione in cui tutti gli indicatori risultano in miglioramento rispetto alla settimana precedente. E' quanto afferma la Fondazione Gimbe guidata da Nino Cartabellotta in merito al monitoraggio effettuato nella settimana dal 2 all’8 dicembre sulla diffusione del Covid 19.

nino cartabellotta

Dai dati della fondazione emerge che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è del 16% e in area medica del 40%. Riguardo ai casi attivi per ogni 100 mila abitanti, questo è di 532, con una percentuale di incremento dei casi del 10,8%. I casi testati per 100 mila abitanti sono 862 con un rapporto tra positivi e casi testati del 10,9%. Non c’è che dire, il commissario della sanità calabrese Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valentia, è nato sotto un’ottima stella.