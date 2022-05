"RINASCIMENTO ARABO? LO RIDIREI ANCHE OGGI” . LAW-RENZI D’ARABIA A "LA CONFESSIONE" DI GOMEZ: "IL RINASCIMENTO E’ STATO UN PERIODO DI GRANDI GUERRE. CHI NON LO SA LO CONFONDE CON LA RINASCENTE" - BIN SALMAN SOSPETTATO DAGLI STATI UNITI DELL’OMICIDIO KASHOGGI? SI POSSONO FARE CONFERENZE, CONSULENZE ALL’ESTERO? SÌ. SI DEBBONO FARE DELLE DISTINZIONI TRA PAESI DEMOCRATICI E NO? PER ME NO" – E SUL CONTO CORRENTE DA 15MILA EURO GOMEZ LO PUNGE – VIDEO