5 dic 2024 10:05

LA VENDETTA SI GUSTA FREDDA - A DARE IL COLPO DI GRAZIA AL GOVERNO BARNIER IN FRANCIA E’ STATO IL PARTITO SOCIALISTA, DA CUI MACRON SI ASPETTAVA UN SOSTEGNO DELL’ULTIMO MINUTO PER “SENSO DI RESPONSABILITÀ” - COL CAZZO: I SOCIALISTI HANNO VOTATO LA SFIDUCIA CAPITANATI DA FRANÇOIS HOLLANDE TORNATO DEPUTATO - L’EX PRESIDENTE NON HA AVUTO ESITAZIONI A PUNIRE AD ACCOLTELLARE IL TOYBOY DELL’ELISEO, SUO EX MINISTRO DELL’ECONOMIA, CHE LO TRADÌ DIMETTENDOSI PER FONDARE IL SUO MOVIMENTO “EN MARCHE!” (E INIZIARE LA SCALATA AL POTERE)