L'Ue apre infrazione contro Roma sulla direttiva rifiuti

(ANSA) - La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva quadro sui rifiuti. Lo annuncia Bruxelles in una nota precisando che il termine ultimo per il recepimento della direttiva era il 5 luglio 2020.

L'Italia, spiega Bruxelles, "non ha recepito correttamente diverse disposizioni della direttiva modificata", come la responsabilità estesa del produttore, la garanzia di un riciclo di qualità, la raccolta differenziata e un sistema di tracciabilità. Ora il governo ha due mesi per rispondere alla lettera di messa in mora della Commissione europea.

L'Ue deferisce Roma, 'discriminazione sull'assegno unico'

(ANSA) - La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia Ue per non aver rispettato i diritti dei lavoratori mobili di altri Paesi Ue in relazione alle prestazioni familiari. Il riferimento è all'assegno unico e universale per i figli a carico: i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno due anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiarne. Si tratta, evidenzia Bruxelles, di "una discriminazione" e di una violazione "del diritto Ue in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di libera circolazione".

