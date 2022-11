VENETO DI PASSIONI – SCOTTATI DOPO ESSERE RIMASTI FUORI DAI MINISTERI, I LEGHISTI DEL NORD-EST ALZANO IL TIRO SULL’AUTONOMIA: LUCA ZAIA INSISTE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, E CHIEDE CHE VALGA PER TUTTE LE MATERIE “PREVISTE IN COSTITUZIONE” – IL PIATTO PRINCIPALE PERÒ È UNO SOLO: L’ISTRUZIONE. SIA PER LA MOLE DI SOLDI CHE SI PORTA DIETRO, SIA PER LA QUANTITÀ DI POSTI DI LAVORO CHE OCCUPA…

Luca Zaia vuole tutto. Il menù che sta sfogliando, è quello dell'autonomia differenziata. La secessione dei ricchi come pure era stata ribattezzata, perché a chiedere l'autonomia sono state per prime le Regioni più forti economicamente: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Per quasi quattro anni il dossier era finito nel dimenticatoio.

Troppi i dubbi che la devoluzione di materie oggi gestite da Roma, potesse impoverire il resto del Paese. «Tutti mi chiedono quante materie chiederò», ha spiegato Zaia a valle dell'incontro con il nuovo ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli.

«Io», ha detto, «rispondo tutte quelle che sono previste in Costituzione. Quando vai al ristorante non esiste che dici rinuncio a metà menù, dammi il menu in mano e voglio capire cosa si mangia». Il governatore della Regione Veneto, quando ha firmato la pre-intesa nel 2018 con il governo Gentiloni, aveva chiesto tutte e 23 le materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

Ma il piatto principale è uno: l'istruzione. Per due ragioni. La prima è per la mole di soldi che si porta dietro. Le stime parlano di quasi otto miliardi di euro, quasi cinque miliardi per il solo Veneto. E poi di personale e di gestione dello stesso. I ruoli dei docenti potrebbero diventare regionali così come i concorsi, impoverendo il ministero di uomini e di mezzi.

[…] L'intenzione, secondo quanto ricostruito dal Messaggero, sarebbe quella di presentare entro la prossima settimana una nuova bozza di legge quadro da discutere nella Conferenza delle Regioni la settimana seguente. Calderoli cammina su un filo.

L'idea è di permettere la devoluzione di tutte le materie, come chiesto da Zaia, ma nel contempo ponendo dei paletti. […]

La partita è appena iniziata. E non sarà semplice. Basta leggere le prime dichiarazioni di altri governatori interessati all'autonomia, come il ligure Giovanni Toti, che attraverso la devoluzione spera di poter avere tutti i poteri sul porto di Genova. Intanto le prime voci contrarie al progetto già si levano. […]

