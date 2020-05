14 mag 2020 17:46

LA VERA COLPA DEL M5S? AVER PORTATO IN PARLAMENTO PERSONE COME SARA CUNIAL! – L’EX PENTASTELLATA SVALVOLATA NE HA COMBINATA UN’ALTRA: HA ATTACCATO MATTARELLA ALLA CAMERA, MA SICCOME NESSUNO HA CAPITO COSA HA DETTO, NON SI SA SE CI SONO GLI ESTREMI PER IL VILIPENDIO – “STRACCIATE IL CODICE DI NORIMBERGA CON TSO, RICONOSCIMENTI FACCIALI E INTIMIDAZIONI, AVALLATE DALLO SCIENTISMO DOGMATICO PROTETTO DAL NOSTRO PLURIPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CHE È LA VERA EPIDEMIA CULTURALE DI QUESTO PAESE…” – VIDEO