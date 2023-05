31 mag 2023 15:18

LA VERITÀ VERRÀ A GALLA? - COME MAI LO SKIPPER DELLA BARCA CON A BORDO AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI E DEL MOSSAD, CHE SI È RIBALTA SUL LAGO MAGGIORE, NON È TORNATO A RIVA QUANDO IL METEO È DIVENTATO PROIBITIVO? LUI, CLAUDIO CARMINATI SOSTIENE CHE “È SUCCESSO TUTTO IN TRENTA SECONDI”, MA TUTTE LE ALTRE IMBARCAZIONI ERANO TORNATE A RIVA DA TEMPO PER VIA DELLE CONDIZIONI “ANOMALE” - IL GRUPPO DI 007 DOVEVA COMPIERE UNA MISSIONE E PORTARE QUALCUNO IN SVIZZERA? – CARMINATI SULLA MOGLIE RUSSA CHE È RIMASTA UCCISA: “STAVA CHINA A PREGARE E INVOCARE DIO MENTRE IL CIELO DIVENTAVA NERO....”