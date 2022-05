IL VERO FRONTE DELLA GUERRA MONDIALE NON È L’UCRAINA, MA IL PACIFICO! - LA COREA DEL SUD SI STA AVVICINANDO ALLA NATO: SEUL SI È UNITA AL GRUPPO DI DIFESA INFORMATICA DELL’ALLEANZA ATLANTICA. LA CINA NON HA GRADITO E SI È MESSA A MINACCIARE: “SE INTRAPRENDERÀ UNA STRADA PER DIVENTARE OSTILE VERSO I VICINI, LA FINE DI QUESTA STRADA POTREBBE ESSERE L’UCRAINA” - IL RUOLO DEL GIAPPONE, CHE SI STA RIARMANDO ED È PRONTO A ESSERE IN PRIMA LINEA A DIFESA DI TAIWAN

moon jae in

1 - LA SUD COREA SI AVVICINA ALLA NATO PECHINO MINACCIA: «PROVOCAZIONE»

Valeria Robecco per “il Giornale”

La Corea del Sud diventa la prima nazione asiatica a unirsi al gruppo di difesa informatica della Nato e la tensione si infiamma anche a Oriente, con il passo di avvicinamento di Seul alle attività promosse e coordinate dall'Alleanza Atlantica.

A rendere nota l'ammissione formale al Centro di eccellenza per la difesa informatica cooperativa del Patto Atlantico (Ccdcoe), che ha sede a Tallinn, in Estonia, è stato il National Intelligence Service (Nis), che rappresenterà la Corea del Sud nelle attività di formazione e ricerca.

CINA CONTRO TAIWAN - MAPPA

«Abbiamo in programma di rafforzare le nostre capacità di risposta informatica a un livello di prim' ordine, aumentando il numero del nostro personale inviato al Centro e ampliando l'ambito della formazione congiunta», ha affermato il Nis in una nota. Una durissima critica alla mossa è arrivata immediatamente da Hu Xijin, l'ex direttore del Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo (la voce del Partito comunista cinese): «Se la Corea del Sud intraprenderà una strada per diventare ostile nei confronti dei vicini, la fine di questa strada potrebbe essere l'Ucraina», ha scritto su Twitter Hu con tono minaccioso.

FUMIO KISHIDA MARIO DRAGHI

I principali attacchi hacker contro Seul vengono dalla Corea del Nord e l'ammissione dell'intelligence sudcoreana al gruppo getta le basi per una reazione, oltre che di Pechino, anche di Pyongyang.

Il Centro, istituito dalla Nato nel 2008 in risposta a un presunto attacco informatico russo che paralizzò le reti statali dell'Estonia, ad oggi conta 32 Stati, tra cui 27 dell'Alleanza.

KIM JONG UN IN VERSIONE TOP GUN

Oltre a Seul, l'Austria - primo Paese non Nato a partecipare ai lavori la Svizzera, la Svezia e la Finlandia (queste ultime sempre più all'ingresso nella Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina).

Il Nis ha presentato domanda per entrare a far parte del Centro nel 2019 e si è adoperato per contribuire al gruppo, partecipando anche - ha affermato l'agenzia di spionaggio alla più grande esercitazione internazionale di difesa informatica, Locked Shields, per due anni consecutivi dal 2020.

Cina vs Taiwan

«Le minacce informatiche stanno causando gravi danni non solo agli individui, ma anche alle nazioni e a livello transnazionale. Una stretta cooperazione internazionale è fondamentale».

A breve in Asia arriverà anche Joe Biden, che sarà in missione in Corea del Sud e Giappone dal 20 al 24 maggio per il primo viaggio nella regione da quando è alla Casa Bianca, e in agenda ci sono incontri bilaterali con il presidente coreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

Moon Jae-in

A Tokyo, Biden parteciperà anche a una riunione del Quad con i leader di Giappone, Australia e India. La visita ha lo scopo di «approfondire i legami tra i nostri governi, le nostre economie e i nostri popoli». La settimana prossima, il 12 e 13 maggio, è in programma a Washington il vertice speciale dell'Asean.

2 - IL GIAPPONE SAREBBE IN PRIMA LINEA IN CASO DI ATTACCO A TAIWAN DA PARTE DELLA CINA

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I due vicini mantengono stretti rapporti diplomatici e commerciali, ma la reazione di Tokyo resta poco chiara se Taipei dovesse essere attaccata, poiché questa eventualità è per molti prematura.

guerra usa cina taiwan

Analisi. Punteggiata da fasi di tensione, la situazione nel Mar Cinese Orientale ha conosciuto un nuovo aumento di fermento dopo l'invasione russa dell'Ucraina: lo spettro di un attacco cinese a Taiwan. Scrive Le Monde.

Questa minaccia è particolarmente sentita in Giappone a causa della vicinanza geografica dei due paesi (Yonaguni, l'ultima isola a sud-ovest dell'arcipelago di Okinawa, dista un centinaio di chilometri da Taiwan) e delle conseguenze geo-strategiche che un'invasione cinese di questo territorio avrebbe sulla libertà di movimento nello stretto di Taiwan, un elemento cruciale dell'asse indopacifico, e sulla stabilità dell'intera regione.

FUMIO KISHIDA

Oltre alla vicinanza geografica e alle questioni geostrategiche, ci sono stretti legami tra Taipei e Tokyo. La popolazione dell'isola, annessa dal Giappone nel 1895 in seguito al trattato di Shimonoseki, che pose fine alla guerra con la Cina, non ha mai covato lo stesso risentimento verso il colonizzatore giapponese come in Corea, dove le ferite restano crude.

Dopo lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Cina nel 1972, il Giappone ha continuato a mantenere strette relazioni con Taiwan sotto la guida di una potente lobby pro-Taiwan all'interno del Partito Liberal Democratico (LDP) al potere e della comunità imprenditoriale.

Cina vs Taiwan

Le relazioni tra i due paesi sono gestite dalla Japan-Taiwan Exchange Association, i cui uffici a Taipei e Tokyo operano come missioni diplomatiche e includono l'equivalente di un addetto militare. I sondaggi indicano che i taiwanesi sono sicuri che il Giappone li sosterrebbe in caso di attacco.

vignette del global times sugli usa, taiwan e l'afghanistan

L'alleato americano

Come spesso accade, la destra giapponese sta usando gli eventi internazionali per fare il suo punto. Mentre l'opposizione divisa e indebolita ha poca voce, la destra ha approfittato della minaccia a Taiwan per promuovere i propri obiettivi di porre fine al pacifismo costituzionale e rafforzare le capacità militari del Giappone.

Giocando sull'ansia dell'opinione pubblica e brandendo scenari allarmistici - attacco, accerchiamento, cyber-attacco... sullo sfondo della minaccia nucleare per prevenire qualsiasi intervento americano - l'LDP chiede un aumento delle spese militari al 2% del prodotto interno lordo (attualmente poco più dell'1%). Un aumento voluto dall'industria giapponese delle armi.

shinzo abe

Dopo aver auspicato una mutualizzazione dell'uso delle armi nucleari americane per permettere al Giappone di partecipare alla decisione di usarle (questa decisione spetta attualmente a Washington), l'ex primo ministro Shinzo Abe (2012-2020) ha invitato gli Stati Uniti a eliminare ogni ambiguità sulla loro determinazione a intervenire in caso di attacco a Taiwan.

"Non ci deve essere più la minima possibilità di dubitare della nostra [di Tokyo e di Washington] determinazione nei confronti di Taiwan e della nostra volontà di difendere la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto", ha scritto in un pezzo di opinione pubblicato il 18 aprile da Le Monde.

Forze di difese di Taiwan 2

Il presidente Abe, erede di una dinastia di destra, non deve più moderare il suo ardore nazionalista per preservare l'equilibrio all'interno della maggioranza, come accadeva quando era al potere. Tuttavia, le sue posizioni sono tutt'altro che unanimi: il primo ministro, Fumio Kishida, ha respinto le sue proposte sulla mutualizzazione delle armi nucleari americane e intende, come Washington, mantenere l'atteggiamento del Giappone vago in caso di un attacco a Taiwan.

L'esempio riduttivo ucraino

Kim Jong Un osserva il lancio del missile

"Prendere una posizione su una potenziale invasione di Taiwan è prematuro. La Cina è consapevole delle difficoltà della Russia in Ucraina e della complessità di un attacco seguito da un'occupazione di Taiwan", ha detto Fumiaki Nozoe, uno specialista in questioni di sicurezza all'Università Internazionale di Okinawa. Un'analisi condivisa da molti osservatori a Tokyo.

Il parallelo tra Ucraina e Taiwan è allettante ma riduttivo. Taiwan non è l'Ucraina. Innanzitutto, è un'isola. E l'esercito cinese ha poca esperienza di uno sbarco. Soprattutto, Taiwan si sta preparando per un attacco da decenni e sarebbe difficile per la Cina condurre una guerra lampo lì. "L'aggressione russa ha solo reso il rischio più attuale e mobilitato la popolazione a difendersi", dice Paul Jobin, ricercatore presso l'Istituto di Sociologia dell'Accademia Sinica di Taipei.

cina taiwan

Taiwan, che ha capacità militari sproporzionate a quelle dell'Ucraina (soprattutto in termini di attacchi aerei), mantiene stretti legami con gli Stati Uniti, che gli forniscono armi.

Mentre Tokyo è ferma sui principi, non è chiaro quali azioni concrete prenderebbe in caso di aggressione cinese contro l'isola. La dichiarazione congiunta USA-Giappone dell'aprile 2021 (la prima menzione di Taiwan in un documento congiunto dal 1969) ha sottolineato l'importanza della "pace e stabilità nello stretto di Taiwan" così come la "risoluzione pacifica delle questioni dello stretto". "Una crisi a Taiwan rappresenterebbe una minaccia esistenziale per il Giappone", ha detto il vice primo ministro Taro Aso nel luglio 2021, mentre il libro bianco del Giappone sulla difesa ha identificato il libero passaggio attraverso lo stretto di Taiwan come una delle maggiori sfide di sicurezza che il paese deve affrontare.

CINA GIAPPONE TAIWAN COREA DEL NORD

Tokyo sta rafforzando la sua presenza militare a Okinawa e le sue Forze di autodifesa, autorizzate dal 2015 a intervenire in caso di minaccia contro un alleato, potrebbero dover partecipare a un intervento armato degli Stati Uniti per difendere Taiwan.

Per ora, nonostante una recrudescenza di alto profilo della tensione intorno all'isola, gli esperti militari statunitensi, giapponesi e taiwanesi concordano sul fatto che un'invasione da parte della Cina è improbabile nel breve e medio termine.