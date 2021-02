Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, pur dopo avere deciso di scriverlo sono molto a disagio per quello di cui ti sto scrivendo. Il fatto è che di politica estera ne so poco, forse pochissimo. Non sono mai stato in Arabia Saudita né ho letto particolarmente di quell’ambiente, di quel Paese, della personalità politica di Bin Salman, ossia di colui che guida e domina l’Arabia da molti anni e che probabilmente ha avuto una responsabilità diretta dell’avere i suoi sgherri maciullato il giornalista Jamal Kashoggi.

Contemporaneamente a tutto questo, e del resto lo sai, io apprezzo molto Matteo Renzi, lo reputo uno che se ne mette in tasca dieci dei politici italiani del nostro tempo.

L’ho fatta così lunga per dirti che ho letto con molto disagio il bell’articolo odierno sul ”Fatto” di Marco Lillo e gli altri articoli che su quel quotidiano gli stanno accanto. Lillo scrive che Renzi dovrebbe dimettersi da quel think tank di cui fa parte e per il quale riceve una paga annua.

Ovvio che chiunque, da Obama a Tony Blair, può andare in giro per il mondo e fare tutte le chiacchiere che vuole ed esserne pagato. Ci mancherebbe altro. Però, ecco il punto, andare a dire nudo e crudo che il Paese di cui sei in quel momento un ospite pagato si trova in una fase “rinascimentale” della sua storia è un’affermazione troppo forte non dico per passare inosservata e bensì per essere dimenticata. No, quell’affermazione non va dimenticata. E’ troppo forte.

Quando io l’ho ascoltata per la prima volta e ne sono allibito, ho pensato – ho sperato – che Renzi avesse delle informazioni di prima mano che escludessero la responsabilità del leader saudita nel martirio del giornalista, che lui volesse con quell’affermazione dare lustro al ruolo “riformista” di Bin Salman, un ruolo che sono in tanti a reputare tale.

In politica è fondamentale “trattare”, trattare con chiunque, come svela benissimo la splendida serie “Occupied” attualmente su Netflix, quella in cui gli autori si immaginano che i russi semi-occupino la Norvegia e dunque che fare?, dato che affrontarli militarmente sarebbe un suicidio. In politica si tratta anche con il diavolo.

Quando le forze alleate dovevano scegliere qualcuno del vertice politico/militare nazi con cui “trattare” la fine della guerra guerreggiata, scelsero Heinrich Himmler, il capo supremo tra quanti avevano portato a termine il massacro degli ebrei europei.

Non c’è dubbio che vada preservato il ruolo dell’Arabia Saudita come Stato cuscinetto fra Israele e i Paesi che in quell’area le sono più drammaticamente avversi. Lo stesso Joe Biden non ha certo mandato dei marines a dare dei calci negli stinchi a Bin Salman, ha invece telefonato al padre. Ha fatto un distinguo intelligente e importante.

Renzi ha sbagliato, ha sbagliato nettissimamente a usare quelle specifiche espressioni in quello specifico colloquio con quello specifico personaggio. Sbagliare è umano, in politica come negli altri campi. L’importante è non perseverare. Renzi deve prendere le distanze dal sé stesso di quel suo duetto di più e meglio di come abbia fatto finora. Molto di più e molto meglio. Glielo chiediamo noi che gli siamo amici e che lo stimiamo.

