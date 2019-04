LA VERSIONE DI MUGHINI

SALVINI E MORISI CON MITRAGLIETTA

Caro Dago, che gran discettare su quest’ultima foto di Matteo Salvini postata sul web, lui che impugna un mitra con l’aria di saperlo usare e di sapere benissimo contro chi usarlo alla bisogna. Che delizia, anzi che lussuria per quei tre milioni e mezzo di cittadini italiani che figurano quali suoi followers, altro che Gad Lerner il quale gli dà addosso com’è sua abitudine. Stessi al mio gusto, a commentare una foto come quella una pernacchia sarebbe più che sufficiente. Solo che avrei torto marcio, e a meno di non volermi rivolgere ai fantasmi anziché alle persone reali del terzo millennio.

giampiero mughini 2

E invece ha ragione Luca Morisi, l’uomo di cui leggo sui giornali che è il gran propulsore dell’immagine di Salvini sul web. “Se parlate così tanto di quella foto, vuol dire che il nostro lavoro funziona”, ha detto Morisi. Il quale è un tipetto coi controfiocchi. Rimesta nel web da decenni, ha una laurea al riguardo di tutto rispetto, palesemente è uno che sa quello che fa e in quale società lo fa. Ci deve pure essere un ragione se il prode Salvini ha stabilmente dalla sua tre milioni e mezzo di italiani, laddove i lettori dei libri di Benedetto Croce al momento del suo massimo fulgore intellettuale erano sì e no 1500. (Il sottoscritto uno di loro. Fra prime edizioni e edizioni correnti ho sugli scaffali una quindicina dei suoi libri. Purtroppo non servono più a niente, di certo non nella comunicazione politica o presunta tale.)

LUCA MORISI

Appunto, le cose funzionano diversamente in questo nostro e inedito millennio. Quella foto è una meraviglia, innanzitutto perché richiede un’attenzione non superiore ai dieci secondi né più che meno che una foto del fondoschiena della Kardashian o delle meraviglie del corpo di Belen. Poi perché proclama una cosa accessibile a tutti o comunque alla grandissima parte di quel “popolo” che si vorrebbe “sovrano” in Europa pur non avendo né arte né parte e nemmeno un soldo bucato in saccoccia. Allude e decanta la virilità, la risolutezza, il “me ne frego”, lui sì che sarebbe pronto a impugnare un’arma e preservare dunque l’identità italiana dall’arrivo di alcune centinaia di poveri disgraziati sopravvissuti alle onde del Mediterraneo. Lui sì che non scherza con le parole e provvede all’azione.

SALVINI FUCILE 1

Tutte balle inaudite, cose che non stanno né in cielo né in terra ma soltanto sul web, l’impero dello schiamazzo, del sentito dire, della democrazia ridotta a caricatura di se stessa. E non solo, ma anche l’impero di avversari di Salvini che sono autentici imbecilli e che gli danno addosso parlando di “fascismo” e rievocando il fantasma di Mussolini, cose che a loro volta non stanno né in cielo né in terra. Salvini è un figlio autentico di quello che stiamo vivendo, la crisi economica la più squassante dell’ultimo mezzo secolo, l’angoscia di milioni di concittadini il cui livello di reddito e di esistenza è precipitato verso il basso, la comunicazione fatta di slogan i più rumorosi e i più repentini. E c’è che nessuno di noi ha la benché minima ricetta contro tutto questo demoniaco pandemonio. Dio mio, dio mio.

GIAMPIERO MUGHINI

