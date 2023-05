LA VERSIONE DI MUGHINI - "FOSSI STATO PRESENTE AL FATALE SCONTRO CON LA ROCCELLA, SAREBBE FINITA A CAZZOTTI. RINGRAZIO ANCORA LAGIOIA DI NON AVERMI MAI INVITATO IN QUESTI 7 ANNI IN CUI È DURATO ALLA GUIDA DEL SALONE DEL LIBRO. MI PIACEREBBE TROVARMELO DI FRONTE DA QUANTO HO TROVATO PENOSA LA SUA DIFESA A MEZZA VOCE DEL MINISTRO ROCCELLA, CHE ERA STATA AGGREDITA DA UN PUGNO DI INVASATE. PERCHÉ TRA TUTTE LE PORCHERIE, QUELLA DI DARE ADDOSSO A UN LIBRO E AL SUO AUTORE È FORSE LA PIÙ SCHIFOSA. LA PIÙ RIPUGNANTE…"

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, il fatto è che pur essendo io uno che di mestiere scrive libri (ne ho scritti una decina negli ultimi dieci anni) detesto le presentazioni di libri con annessi Saloni del libro e tutto. E difatti pur avendo molti amici che scrivono libri, e il più delle volte dei gran bei libri, non ci vado mai alle loro presentazioni: Tutte le volte che posso, quei libri li scelgo, li compro, li leggo.

Oltretutto le presentazioni non servono a nulla per chi come me non ha un pubblico di lettori acquisito e fedele, com'è soprattutto degli scrittori che si fanno sacerdoti del bene, quelli che spasimano nel difendere una Causa - i diritti delle donne, la lotta alla mafia - , quelli che si vantano apertamente di essere "di sinistra" o "di destra", due contrapposte e similari panzane. Quanto a me i miei quindici lettori li raggiungo di volta in volta a uno a uno, e va bene così.

Nei sette anni che è durato Nicola Lagioia alla testa del Salone del libro di Torino, mai una volta sono stato invitato e di questo lo ringrazio perché sarei andato di malavoglia e solo per far piacere al mio editore. L'ultima volta che sono andato al Salone di Torino è stato nel 2011, e lo feci per far piacere alla mia bravissima editrice, Elisabetta Sgarbi, lei che aveva appena pubblicato il mio In una città atta agli eroi e ai suicidi, un libro che nessun editore fino a quel momento aveva voluto. "Ma perché vuoi fare un libro su Trieste?", mi chiese sbigottito uno di loro.

Quella volta a Torino del 2011 avevano messo me e un altro scrittore triestino su un palchetto che era separato dal (ridottissimo) pubblico dal corridoio lungo il quale si muoveva il pubblico che andava girovagando per il Salone. Noi parlavamo mentre vedevamo scorrere la gente innanzi ai nostri occhi. Non mi sono alzato e me ne sono andato solo per rispetto ad Elisabetta. Ricordo che vendetti un paio di copie e non una di più. Per vendere le quali avevo fatto un viaggio andata e ritorno da Roma a Torino, una giornata e mezza persa.

E difatti ancor oggi vado a presentare un mio libro solo se mi pagano, altrimenti non ne vale la pena. Ai miei quindici lettori ci arrivo per altre vie e ammesso che oggi ci siano vie per arrivare ai lettori a parte Tik Tok.

Quindici anni fa presentai un libro alla trasmissione di Fazio. All'indomani e giorni seguenti se ne vendettero 2000 copie. Un paio d'anni fa Fabio mi ha invitato ancora. All'indomani della mia chiacchiera su Rai3 di quel libro se ne sono vendute 200 copie, forse qualcuna in più.

I libri oggi ci sono e non ci sono, purtroppo è così. Ripeto, ringrazio ancora Lagioia di non avermi mai scocciato in questi sette anni. Non l'ho mai incontrato, mi piacerebbe trovarmelo di fronte da quanto ho trovato penosa la sua difesa a mezza voce del ministro Eugenia Roccella, che era stata aggredita da un pugno di invasate. Perché c'è di questo di sacro e inviolabile, che i libri, tutti i libri, vanno accolti e discussi e ragionati. Che tra tutte le porcherie che esistono al mondo, quella di dare addosso a un libro e al suo autore è forse la più schifosa. La più ripugnante. Fossi stato presente a quel fatale scontro con la Roccella, sarebbe finita a cazzotti.

