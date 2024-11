VI PRESENTIAMO LA VERA FIRST LADY D’AMERICA: "ELONIA" MUSK – SU “X”, IL SOCIAL NETWORK DI PROPRIETÀ DI MR TESLA, IMPAZZANO I MEME CHE RITRAGGONO IL MILIARDARIO KETAMINICO AL POSTO DI MELANIA TRUMP – TUTTO È NATO DA UNA FALSA NOTIZIA: LO SCRITTORE STEPHEN KING SAREBBE STATO CACCIATO DALL’EX TWITTER PER AVER DEFINITO MUSK “LA FIRST LADY DI TRUMP”…

Strani meme che ritraggono Elon Musk come First Lady stanno facendo il giro dei social media. Le immagini generate dall'intelligenza artificiale ritraggono il boss di Space X come First Lady del presidente eletto Donald Trump, dopo che Musk è apparso nella foto di famiglia di Trump e Melania.

Poi sono diventate virali, dopo che è emersa una falsa voce secondo cui lo scrittore Stephen King avrebbe definito Musk “la First Lady di Trump” e di conseguenza sarebbe stato cacciato dalla X.

King ha poi chiarito che questo non era vero e che non era stato bandito dal sito. Scrivendo su X, King ha detto: “Non l'ho fatto, ma solo perché non ci ho pensato. Si dice anche che Muskie mi abbia cacciato da Twitter. Eppure sono qui”.

Le foto sono state condivise in gran parte dagli utenti di sinistra dei social media, come un modo per prendere in giro il miliardario della tecnologia. Sotto una delle foto di Musk da donna, qualcuno ha scritto: “Spero davvero che questa first lady non abbia un mucchio di foto di nudo che stanno per essere rese pubbliche”. Qualcun altro ha aggiunto: “Ogni volta che la vedo penso che sia bellissima. Capisco perché Trump sia innamorato di lei [faccina che ride]”.

Il capo di SpaceX è stato nominato martedì (12 novembre) per un ruolo nella prossima amministrazione Trump. Insieme all’imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswamy, Musk sarà a capo del “Department of Government Efficiency” (DOGE) a partire dal gennaio 2025.

L'acronimo scherzoso DOGE è un riferimento alla criptovaluta preferita di Musk, il Dogecoin, e Trump ha rivelato che martedì la coppia fornirà consulenza esterna alla Casa Bianca su come “guidare una riforma strutturale su larga scala”.

