6 set 2020 09:35

VI RICORDATE ARCURI, IL SUPER-COMMISSARIO CHE DOVEVA FARCI AVERE LE MASCHERINE? NO? NEANCHE NOI, MA OGGI SCOPRIAMO CHE AVEVA LITIGATO PURE CON IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO, CHE MINACCIÒ LE DIMISSIONI IN BLOCCO PER LE PRESSIONI RICEVUTE PER DARE L'OK IN TUTTA FRETTA A PROTEZIONI MAI TESTATE PRIMA - OGGI DICE, PER RENDERSI PIÙ SIMPATICO: ''IO ANDAVO VELOCE, LORO ERANO LENTI''