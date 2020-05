VI RICORDATE DI COLAO? IL MANAGER BATTE UN COLPO E CI RICORDA CHE LA TASK FORCE ESISTE ANCORA – "LA VERITÀ" GLI SISTEMA IL CIUFFO: “DOVEVA PRESENTARE LE LINEE GUIDA PER LA RIPARTENZA, MENTRE ORA DOVRÀ PROPORRE AL GOVERNO UN' AGENDA PER IL RILANCIO DELL'ITALIA «DA QUI AL 2022». FIGURIAMOCI CHE FINE GLI FARÀ FARE. LA QUALE, D' ALTRA PARTE, È SÌ FITTA, MA DI FUFFA”

Gustavo Bialetti per “la Verità”

Vittorio Colao batte un colpo e ci ricorda che esistono anche lui e la sua task force. Che prima doveva presentare le linee guida per la ripartenza, mentre ora dovrà proporre al governo un' agenda per il rilancio dell' Italia «da qui al 2022». È quello che si chiama «ottimismo della volontà»: Giuseppe Conte, che finora è riuscito benissimo a neutralizzare ogni potenziale insidia alla sua leadership da parte di Colao, non se l' è mai filato. Figuriamoci che fine farà fare all' agenda per il 2022. La quale, d' altra parte, è sì fitta, ma di fuffa.

In un' intervista che Repubblica ha steso su due pagine, Colao riesce ad infilare una serie impressionante di luoghi comuni: al Paese servono investimenti, ammodernamento, Internet veloce, semplificazione della burocrazia, infrastrutture. «Cento progetti», centomila quintali di fumo. Al che uno si chiede: per capire che la burocrazia è un male, serviva un supermanager, o bastava pescare il primo oratore da bar? Le poche cose su cui Colao non annoia, invece, spaventano. Tipo l' apologia del «Big State», che fa incetta di dati sanitari e abolisce il contante.

Qualcuno teme la morte della libertà? Preoccupazioni superate: «Non rinuncerei a uno Stato più efficiente», chiosa Colao, «per queste motivazioni». Ma nonostante sia proiettato al prossimo biennio, sul futuro il top manager ammette di non avere risposte. Non ha idea di «dove sarà la domanda dei consumatori» dopo la pandemia, «quale sarà la propensione al risparmio», «quale mobilità riterremo sicura, come e dove sarà l' ufficio».

Buio totale. Intanto, tiriamo a campare, limitandoci ad «accompagnare chi non ce la fa».

A partire da Colao. Beppe Sala ha detto che serve un governo di competenti. Se i competenti sono questi qua...

