VI FANNO UN MAZEN COSÌ – IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DI TUTTI GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI CON ISRAELE, MA NON SI CAPISCE IN CHE TEMPI, NÉ IN CHE MODO – SECONDO ABBAS IL COMPORTAMENTO DI ISRAELE NON È PIÙ TOLLERABILE, MA POI RINCULA SUBITO: “LE NOSTRE MANI RESTANO TESE COME IN PASSATO” (PAURA EH)