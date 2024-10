VIDEO! A DETROIT, IN MICHIGAN, UNO DEGLI STATI IN BILICO, OBAMA SI DA’ AL RAP INSIEME A EMINEM PER LANCIARE KAMALA HARRIS: "HO FATTO MOLTI COMIZI, QUINDI DI SOLITO NON MI INNERVOSISCO, MA PARLANDO DOPO DI LUI, HO LE MANI SUDATE..." - BILL GATES DONA 50 MILIONI PER SOSTENERE LA CANDIDATA DEM CHE AVVERTE TRUMP: “PRONTI NEL CASO IL TYCOON TENTI DI SOVVERTIRE LE ELEZIONI. ABBIAMO RISORSE, COMPETENZA E ATTENZIONE PER QUESTO”. “THE DONALD” ACCUSA IL LABOUR BRITANNICO DI INTERFERENZE NELLA CORSA ALLA CASA BIANCA - VIDEO

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

Massimo Basile per repubblica.it - Estratti

È entrato con le mani in tasca, il cappellino calato sugli occhi, e in sottofondo le parole del suo brano: “Not afraid”. Eminem, rapper e producer, a 52 anni ha fatto il suo ingresso nella campagna elettorale americana, a meno di due settimane dall’Election Day. Lo ha fatto, scendendo in campo per Kamala Harris, a Detroit, Michigan, uno degli Stati in bilico e a rischio.

Detroit è la città presa di mira da Donald Trump durante un evento elettorale, quindici giorni fa. Il tycoon aveva messo in guardia i partecipanti: “Se vincerà Kamala Harris questo Paese sarà come..., volete sapere la verità? Come Detroit. Il nostro Paese finirà per essere come Detroit se lei diventerà il vostro presidente”. Qui è dove il rapper è cresciuto, Michigan è lo Stato dove passa gran parte dell’anno.

Eminem non si è esibito in canzoni, ma ha fatto parlare le sue parole, con un messaggio di un minuto, rivolto a una platea entusiasta. “Ho buttato giù poche cose - ha detto, parlando dal palco - sono qui per un paio di ragioni importanti”. “Come sapete - ha continuato - Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. Andando verso il voto, i riflettori su di noi si sono accesi più che mai, così incoraggio tutti ad andare a votare, per favore. Penso che la gente non dovrebbe avere paura di esprimere la propria opinione, e io non penso che nessuno voglia una America dove le persone devono preoccuparsi di subire vendette”. “Penso - ha detto - che la vice presidente Harris sostenga il futuro di questo Paese, dove queste libertà e molte altre saranno protette. E qui, per parlarvi molto di più riguardo questo, ecco il presidente, Barack Obama”.

La platea è passata da un’ovazione all’altra. Obama è entrato in maniche di camicia, accompagnato da un altro brano di Eminem, “Lose yourself”. Nel pomeriggio l’ex presidente era stato a Madison, in Wisconsin, un altro degli Stati in bilico. Con lui c’era il candidato vice di Harris, il governatore del Minnesota Tim Walz.

In Michigan la corsa tra Harris e Trump si è fatta sempre più incerta. L’astensione dal voto della popolosa comunità di arabo americani potrebbe mettere a rischio questo Stato con una tradizione Democratica. Harris è data in vantaggio di meno di un punto. Altri rilevamenti indicano il testa a testa. Ogni voto diventa decisivo. Ora è toccato al rapper. Domani, ad Atlanta, in Georgia, toccherà a Bruce Springsteen. The Boss canterà anche in Pennsylvania, la prossima settimana, a un comizio di Obama.

BILL GATES

Da repubblica.it - Estratti

Bill Gates ha donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene Kamala Harris. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. In alcune conversazioni private, Gates si sarebbe detto preoccupato per una seconda presidenza di Donald Trump.

"Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la sanità, ridurre la povertà e combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Questa elezione è diversa con il suo significato senza precedenti per gli americani e i più deboli al mondo", ha detto Gates al New York Times senza confermare la sua donazione.

Preoccupazioni che portano dritto al risultato dell’elezione, con la candidata che intervistata da Nbc News, si dice pronta a pronta nel caso Donald Trump tenti di sovvertire le elezioni presidenziali, dichiarando la vittoria prima che venga completato il conteggio dei voti.

"Ci occuperemo della notte elettorale e dei giorni successivi e abbiamo le risorse, la competenza e l'attenzione per questo", ha detto Harris alla giornalista Hallie Jackson. "Questa è una persona, Donald Trump, che ha cercato di annullare elezioni libere e giuste, che nega ancora la volontà del popolo, che ha incitato una folla violenta ad attaccare il Campidoglio degli Stati Uniti - ha detto Harris in riferimento al 6 gennaio 2021 - Questa è una questione seria".

Dal canto suo, Trump ha presentato un esposto alla Federal Election Commission, accusando il partito laburista britannico di interferenze nella corsa alla Casa Bianca. La campagna dell'ex presidente - riporta il Financial Times - ha presentato il suo esposto alla Federal Election Commission, accusando il Labour di aver inviato strateghi per aiutare Kamala Harris.

