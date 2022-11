BIDEN HA DECISO: ZELENSKY DEVE ABBASSARE LA CRESTA – IL SOSTEGNO DEGLI STATI UNITI ALL’UCRAINA NON È IN DISCUSSIONE, MA I SEGNALI DI INSOFFERENZA VERSO IL PRESIDENTE E LE SUE LISTE DELLA SPESA AUMENTANO. PROVA NE SONO I DETTAGLI DELLA TELEFONATA IN CUI BIDEN “HA PERSO LA PAZIENZA” CON L’EX COMICO - PERCHÉ FILTRANO SOLO ORA SE LA CHIAMATA ERA DI GIUGNO? FORSE PERCHÉ LA PROSSIMA SETTIMANA CI SONO LE MIDTERM, E “SLEEPY JOE” NON VUOLE FARSI VEDERE TROPPO APPECORONATO AI DESIDERATA DI KIEV? - L'IRRITAZIONE PER L'ATTENTATO A DARYA DUGINA E L'ESPLOSIONE AL PONTE DI CRIMEA (A INSAPUTA DI WASHINGTON)