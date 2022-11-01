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VIDEO-FLASH! – MA SI È MAI VISTO UN MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE CHE FA DOLCETTO O SCHERZETTO? C'È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA! SALVINI POSTA UN FILMATO DI LUI CHE DISPENSA CARAMELLE AI BAMBINI PER HALLOWEEN, E SE LA RIDE: “SCEGLIETE QUELLO CHE VOLETE, HO LA MIA BIMBA A MILANO, VOI PRENDETE” – OCCHIO ALLA MAGLIETTA CON SCRITTA: ADUNATA DEL CENTENARIO. DI QUALE CENTENARIO SI TRATTA? NO, NON DELLA MARCIA SU ROMA, MA DEGLI ALPINI…-
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ALMENO LA SOTTOSEGRETARIA ALL'UNIVERSITÀ UN LIBRO LO HA LETTO! – CHE CI FACEVA LA POPPUTA AUGUSTA MONTARULI CON UN VOLUME DI GIOCHI SESSUALI PROIBITI? NELL’INCHIESTA DEL 2016 SULLA RIMBORSOPOLI DELLA REGIONE PIEMONTE, SPUNTÒ FUORI UNO SCONTRINO PER L’ACQUISTO DI “SEXPLORATION”, UN GUSTOSO MANUALETTO HARD - LA RAMPANTE AUGUSTA, ALL’EPOCA, SMENTÌ CATEGORICAMENTE. POI, A DICEMBRE 2021, È STATA CONDANNATA A UN ANNO E SETTE MESI – LA PASSIONE PER LE FOTO IN BIKINI SU INSTAGRAM
BIDEN HA DECISO: ZELENSKY DEVE ABBASSARE LA CRESTA – IL SOSTEGNO DEGLI STATI UNITI ALL’UCRAINA NON È IN DISCUSSIONE, MA I SEGNALI DI INSOFFERENZA VERSO IL PRESIDENTE E LE SUE LISTE DELLA SPESA AUMENTANO. PROVA NE SONO I DETTAGLI DELLA TELEFONATA IN CUI BIDEN “HA PERSO LA PAZIENZA” CON L’EX COMICO - PERCHÉ FILTRANO SOLO ORA SE LA CHIAMATA ERA DI GIUGNO? FORSE PERCHÉ LA PROSSIMA SETTIMANA CI SONO LE MIDTERM, E “SLEEPY JOE” NON VUOLE FARSI VEDERE TROPPO APPECORONATO AI DESIDERATA DI KIEV? - L'IRRITAZIONE PER L'ATTENTATO A DARYA DUGINA E L'ESPLOSIONE AL PONTE DI CRIMEA (A INSAPUTA DI WASHINGTON)
PRESTO, SERVE UN NAVIGATOR PER I NAVIGATOR! – LA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO CHE SMENTISCE UN POSSIBILE PROLUNGAMENTO DEI RAPPORTI PER LE FIGURE NATE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA: “I CONTRATTI, SCADUTI LO SCORSO 31 OTTOBRE, NON SONO PROROGABILI. SUL TEMA È STATA AVVIATA UN’ATTIVITÀ RICOGNITIVA, MA EVENTUALI ULTERIORI UTILIZZI RICHIEDEREBBERO…”
DAGOREPORT – IL “NUOVO E DIVERSO RAPPORTO” DELLA MELONI CON SALVINI, RITORNATO IN MODALITÀ PAPEETE, SI STA RIVELANDO A DIR POCO DELETERIO. E’ IL CAZZARO VERDE CHE HA INSISTITO SUL “LIBERI TUTTI” SUL COVID, CHE HA ASSILLATO PIANTEDOSI (SUO EX CAPO DI GABINETTO AL VIMINALE) A EMANARE LE DISPOSIZIONI CONTRO IL POPOLO DEL RAVE (PENA FINO A 6 ANNI!). E’ DEL LEGHISTA NO-EURO BAGNAI L’IDEA IDIOTA DI PORTARE IL TETTO DEL CONTANTE A 10 MILA EURO. SONO QUESTE LE PRIORITÀ DEL GOVERNO MELONI? O PIUTTOSTO IL CARO-BOLLETTE? E’ CHIARO CHE GIORGIA È STATA MESSA SOTTO DA UN SALVINI CHE MIRA A “INDURRE GLI ITALIANI A CREDERE CHE IL VERO PREMIER È LUI”
FLASH! - GIORGIA MELONI HA NOMINATO SHERPA PER G7 E G20 LUCA FERRARI, ATTUALMENTE AMBASCIATORE IN CINA. IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO, FRANCESCO MARIA TALÒ, SI È SENTITO DEMANSIONATO. VOCI DI PALAZZO DICONO CHE SIA STATA UN’IDEA DI GIULIO TERZI DI SANT’AGATA: PORTANDO FERRARI, SUO PROTETTO, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLA PREMIER, POTRÀ ESSERE FACILMENTE PROMOSSO A AMBASCIATORE DI GRADO…