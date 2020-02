VIDEO, FONTANA CHOC: “UNA MIA COLLABORATRICE HA CONTRATTO IL CORONAVIRUS, DA OGGI SONO IN AUTOISOLAMENTO”, IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA SPIEGA: PER ORA NON HO CONTRATTO ALCUN TIPO DI INFEZIONE. OGGI HO PASSATO LA GIORNATA INDOSSANDO LA MASCHERINA, E CONTINUERÒ A FARLO, COSÌ SE MAI DOVESSI POSITIVIZZARMI EVITERÒ CHE QUALCUNO POSSA ESSERE DA ME CONTAGIATO” - VIDEO

Da corriere.it

fontana

La conferenza stampa mercoledì sera in Regione? «Annullata perché una mia stretta collaboratrice ha contratto il virus», conferma il governatore Attilio Fontana in diretta su Facebook. «Anche noi, che facciamo parte della stessa squadra, siamo stati quindi sottoposti ad un test per accertare le nostre condizioni: la notizia è positiva, per ora non ho contratto alcun tipo di infezione- dice Fontana- per cui possiamo continuare a lavorare, a combattere la battaglia che stiamo combattendo per evitare la diffusione di questo virus».

FONTANA E CONTE

Ma qualcosa cambierà, avverte il governatore lombardo: «Anche io mi atterrò alle prescrizioni dell’Istituto superiore della sanità, cioè vivrò nelle prossime due settimana in una sorta di autoisolamento, per preservare tutti quelli che vivono cone me o lavorano con me». E qualcosa è cambiato già: «Oggi ho passato la giornata indossando la mascherina, e continuerò a farlo, così se mai dovessi positivizzarmi eviterò che qualcuno possa essere da me contagiato». In Lombardia, come sottolinea lo stesso Fontana, «purtroppo i numeri stanno aumentando ancora, non in maniera drammatica, ma c’è ancora qualche ulteriore situazione di persone che hanno contratto il virus».

GALLERA E ATTILIO FONTANA GALLERA E ATTILIO FONTANA

FONTANA E CONTE