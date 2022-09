VIDEO! GIRAMENTI DI MELONI - CONTESTAZIONE PER LA "DUCETTA" A CAGLIARI. UN RAGAZZO È SALITO SUL PALCO CON LA BANDIERA ARCOBALENO, CONTESTANDO LE POSIZIONI DI FRATELLI D’ITALIA SUI DIRITTI CIVILI- LA MELONI:"NON DEVI SCAPPARE ALL'ESTERO, MA IO HO IL DIRITTO DI PENSARLA DIVERSAMENTE DA TE. HAI GIÀ LE UNIONI CIVILI, PUOI FARE QUELLO CHE VUOI" – POI DONNA GIORGIA INFILZA LETTA E COMPAGNI: “SIAMO AVANTI E GLI AVVERSARI SONO NERVOSI”

Da repubblica.it

MELONI CONTESTATA A CAGLIARI

Contestazioni e disordini nel lato più lontano dal palco allestito in piazza del Carmine a Cagliari per il comizio della leader di FdI Giorgia Meloni. Slogan e cori in sardo di gruppi indipendentisti: "Fuori l'Italia dalla Sardegna" e "Siamo tutti antifascisti". Due persone sono state portate in Questura.

Meloni: "Distinguere tra diritto d'asilo e immigrazione"

"Evasione delle tasse da parte degli extracomunitari? Fanno finta di non vederla. Intanto le aziende chiudono: noi abbiamo una proposta alternativa". Così Giorgia Meloni nel suo comizio in piazza del Carmine a Cagliari. "Immigrazione? Ritengo che immigrazione e diritto d'asilo siamo due cose diverse. La protezione va data a chi scappa dalla guerra perché altrimenti si penalizza davvero chi è scappato dalla guerra". E ancora: "Se devi fare entrare qualcuno in Italia, lo devi fare garantendogli una vita dignitosa. Altrimenti abbiamo poi le strade piene di prostituzione e spaccio".

Meloni: "Price cup non lo vogliono Olanda e Germania"

"Il price cap non lo vuole l'Olanda e neppure la Germania, la prima perché ha la borsa del gas in casa e l'altra perché è più ricca di tutti e può permettersi di comprare gas per prima e contrattare il prezzo. Non discuto le loro scelte. ma a sinistra non lo dice nessuno. Gli altri difendono il loro interesse nazionale, che è quello che deve fare una classe politica decente". Così, Giorgia Meloni dal palco di Cagliari dove ha riunito per un comizio elettorale circa tremila persone, secondo la Questura

Meloni: "Non dirò che faremo miracoli ma quello che promettiamo sì"

"Nei 15 mesi del governo Draghi il debito pubblico è aumentato, l'Italia è fanalino di coda in molte classifiche. Non verrò a dire che faremo miracoli, ma faremo quello che stiamo promettendo - ha detto Giorgia Meloni a Cagliari - Sul lavoro la soluzione non è il reddito di cittadinanza: è una misura culturalmente sbagliata, vuol dire ai ragazzi di stare a casa. E invece abbiamo bisogno dei giovani. Non avremo sempre i soldi per dare il reddito di cittadinanza. Alla fine diventa un futuro povero. Le stesse risorse vanno messe sulle assunzioni. Il lavoro non si crea per decreto. Non bisogna mettere i bastoni tra le ruote delle aziende", ha concluso la leader di FdI.

Meloni: "I dati ci danno al governo, avversari nervosi"

"Noi metteremo gente preparata al governo: pensate all'Istruzione, prima c'era Azzolina, noi puntiamo al merito". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nelle prime battute del suo comizio in piazza del Carmine a Cagliari. "I dati che dicono che Fratelli d'Italia potrebbe governare stanno creando molto nervosismo. Non abbiamo vinto niente, bisogna combattere, ma i dati dicono quello che dicono".

Meloni contestata a Cagliari. Giovane sul palco con la bandiera arcobaleno

Contestazione per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi a Cagliari, in un'affollata piazza Carmine, per un comizio in vista delle elezioni del 25 settembre. Un ragazzo è salito sul palco in cui Meloni aveva appena iniziato il comizio - presentata dal sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu - con la bandiera arcobaleno, contestando evidentemente le posizioni di FdI sui diritti civili.

"Non devi scappare all'estero, ma io ho il diritto di pensarla diversamente da testo. Hai già le unioni civili - le parole di Meloni al ragazzo - puoi fare quello che vuoi". Poi rivolta al pubblico: "Facciamo un applauso, perché io rispetto il coraggio delle persone che difendono quello in cui credono". Dopo l'invasione pacifica il ragazzo è stato accompagnato fuori dal palco dalle Forze dell'ordine.