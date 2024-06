VIDEO! “ILARIA SALIS? UNA MALVIVENTE CHE L’HA FATTA FRANCA” – VITTORIO FELTRI A “FUORI DAL CORO” TORNA A MENARE SULLA "CACCIATRICE DI NAZISTI" ELETTA ALL’EUROPARLAMENTO – LA DOCENTE PRECARIA, AI DOMICILIARI A BUDAPEST DOPO L’AGGRESSIONE A DUE MILITANTI DI ESTREMA DESTRA: “SONO IMPAZIENTE DI ESSERE FINALMENTE LIBERATA. VOGLIO METTERE AL CENTRO DELLA MIA AZIONE LA TUTELA DEI DIRITTI. LA SINISTRA ISTITUZIONALE DOVREBBE AVERE IL CORAGGIO DI SCHIERARSI SEMPRE DALLA PARTE DEGLI ULTIMI” (NON DEI PICCHIATORI…) – VIDEO

Andrea Rossi per “la Stampa” - Estratti

L'elezione è stata «una bella notizia». Forse se l'aspettava, ma non così. Non con quasi 180 mila preferenze, non dentro un partito - alleanza Verdi-Sinistra - che ha fatto un prepotente balzo in avanti. E adesso, dalla casa di Budapest dove è ancora confinata agli arresti domiciliari, Ilaria Salis vive in suo nuovo e personalissimo limbo. Aspetta di uscire dall'incubo.

Ma è un'attesa radicalmente diversa dal buco nero dei suoi quindici mesi di isolamento in carcere: «Ora sono molto proiettata verso il futuro e impaziente di essere finalmente liberata per iniziare una nuova fase della mia vita». La scansione dei giorni ha mutato forma e sostanza: «Sto trascorrendo queste giornate preparandomi per il lavoro che mi aspetta al Parlamento europeo. Non vedo l'ora di iniziare».

I tempi, il modo in cui potrà ottenere l'immunità da eurodeputata che le consentirebbe di lasciare l'Ungheria, fare rientro in Italia e potersi presentare a Strasburgo, sono ancora una nebulosa: «Non so, per tutto quello che riguarda la mia situazione giudiziaria e le sue possibili evoluzioni rimando ai miei avvocati», si limita a dire. Il timore di un colpo di coda del governo Orban resta. Ma è evidente che da lunedì la vita di questa donna di 39 anni, insegnante precaria, è cambiata.

Che cosa ha provato domenica notte?

«Mi sono commossa ed emozionata. Molto. L'aspetto più importante che questa vicenda ha dimostrato è che adesso sappiamo che la solidarietà è una forza collettiva e coraggiosa che può davvero cambiare il mondo».

C'è chi l'ha votata per solidarietà e chi per dare un segnale dal forte valore politico.

Lei che idea s'è fatta?

«Che l'antifascismo è sicuramente il valore politico più forte e rilevante che emerge da questa vicenda, almeno per me. Essere antifascisti vuol dire lottare contro tutte le oppressioni e assumersi la responsabilità storica della lotta per la libertà nell'uguaglianza dei diritti».

Nel panorama europeo delle sinistre, il partito che l'ha candidata - Alleanza verdi-Sinistra - e il Pd di Elly Schlein sono andati oltre le aspettative: che segnale rappresenta?

«Probabilmente dopo quasi due anni di governo della destra molte persone desiderano che il vento cambi direzione. Ma il segnale più forte è rappresentato dal fatto che la crescita di questi partiti è dovuta principalmente al voto dei giovani e dagli studenti.

Forse solo grazie alle nuove generazioni potrà veramente cambiare il vento che soffia sul nostro Paese e sull'Europa in generale».

Da circa venti giorni è uscita dal carcere: come sta vivendo queste giornate non più da detenuta ma pur sempre da prigioniera? Che cosa è cambiato?

«Finalmente ho potuto ricevere notizie e informazioni riguardo a ciò che accade nel mondo e riesco di nuovo a provare la sensazione di farne parte. Riprendere i contatti vuol dire anche passare le ore in telefonate infinite, perché comunque mi trovo ancora all'estero e quindi lontana dai miei affetti, dai miei amici e dai miei compagni».

Quando siederà all'Europarlamento di che cosa intende occuparsi?

«Come ho già avuto modo di dire voglio mettere al centro della mia azione la tutela dei diritti fondamentali della persona. Voglio dedicarmi a sostenere uomini, donne e bambini vittime di ingiustizie, sfruttamento, violenze, guerra, povertà e discriminazioni».

