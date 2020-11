VINCA O PERDA, TRUMP RIMARRÀ UNA FORZA POTENTE E DIROMPENTE. LO RICONOSCE PURE IL ''NEW YORK TIMES'': ''COME MINIMO, GLI RESTANO 76 GIORNI DI CARICA PER USARE IL SUO POTERE COME MEGLIO CREDE E PER CERCARE DI VENDICARSI DI ALCUNI DEI SUOI PERCEPITI AVVERSARI, TRA CUI WRAY (FBI) E FAUCI. MA SOPRATTUTTO HA RICEVUTO ALMENO 68 MILIONI DI VOTI, O CINQUE MILIONI IN PIÙ RISPETTO AL 2016. UNA BASE DI POTERE PER SVOLGERE UN RUOLO CHE ALTRI PRESIDENTI SCONFITTI DOPO UN MANDATO NON HANNO SVOLTO…''

Dalla rassegna stampa di ''Epr Comunicazione''

Se il presidente Trump dovesse perdere la sua la rielezione, come sembra sempre più probabile , sarebbe la prima sconfitta di un presidente in carica in 28 anni. Ma una cosa sembra certa: che vinca o perda, non se ne andrà in silenzio – scrive il NYT.

Come minimo, gli restano 76 giorni di carica per usare il suo potere come meglio crede e per cercare di vendicarsi di alcuni dei suoi percepiti avversari. Arrabbiato per una sconfitta, può licenziare o mettere in disparte una serie di alti funzionari che non sono riusciti a realizzare i suoi desideri, tra cui Christopher A. Wray, il direttore dell'FBI, e il dottor Anthony S. Fauci, il miglior specialista governativo in malattie infettive nel bel mezzo di una pandemia.

donald trump

E se sarà costretto a lasciare la Casa Bianca il 20 gennaio, Trump si dimostrerà probabilmente più resistente del previsto e quasi sicuramente rimarrà una forza potente e dirompente nella vita americana. Ha ricevuto almeno 68 milioni di voti, o cinque milioni in più rispetto al 2016, e ha ottenuto circa il 48 per cento del voto popolare, il che significa che ha mantenuto il sostegno di quasi la metà del pubblico nonostante quattro anni di scandali, battute d'arresto, impeachment e la brutale epidemia di coronavirus che ha ucciso più di 233.000 americani.

Questo gli dà una base di potere per svolgere un ruolo che altri presidenti sconfitti per un mandato come Jimmy Carter e George Bush non hanno svolto. Trump ha a lungo giocato con l'avvio di un proprio network televisivo per competere con Fox News, e in privato ultimamente ha proposto l'idea di tornare a correre nel 2024, anche se a quell'epoca avrebbe già compiuto 78 anni. Anche se i suoi giorni da candidato sono finiti, i suoi 88 milioni di follower su Twitter gli danno un megafono per essere una voce influente sulla destra, facendolo potenzialmente diventare un kingmaker tra i repubblicani in ascesa.

"Se c'è qualcosa di chiaro dai risultati elettorali, è che il presidente ha un enorme seguito, e non ha intenzione di uscire di scena a breve", ha detto l'ex senatore Jeff Flake dell'Arizona, uno dei pochi funzionari repubblicani a rompere con Trump negli ultimi quattro anni.

christopher wray

Questo potrebbe ancora permettere a Trump di ottenere un secondo mandato e quattro anni per cercare di ricostruire l'economia e rimodellare il Partito Repubblicano a sua immagine. Ma anche da fuori del suo mandato, potrebbe tentare di fare pressione sui senatori repubblicani che hanno mantenuto la loro maggioranza per resistere a Biden in ogni occasione, costringendoli a scegliere tra la conciliazione o l'attraversamento della sua base politica.

Fino a quando una nuova generazione di repubblicani non si farà avanti, Trump potrebbe posizionarsi come leader de facto del partito, brandendo una straordinaria banca dati di informazioni sui suoi sostenitori che i futuri candidati vorrebbero affittare o a cui accedere in altro modo. Gli alleati immaginavano che altri repubblicani facessero un pellegrinaggio nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida per chiedere la sua benedizione.

ted kennedy e jimmy carter

"Non è che il suo account Twitter o la sua capacità di controllare un ciclo di notizie si fermi", ha detto Brad Parscale, il primo responsabile della campagna del presidente in questo ciclo elettorale. "Il Presidente Trump ha anche la più grande quantità di dati mai raccolta da un politico. Questo avrà un impatto sulle competizioni e sulle politiche per gli anni a venire".

Gli exit poll hanno mostrato che, a prescindere da importanti "disertori" repubblicani come il senatore Mitt Romney dello Utah e i Never Trumpers del Lincoln Project, Trump ha goduto di un forte sostegno all'interno del suo stesso partito, vincendo il 93 per cento degli elettori repubblicani. Ha fatto anche un po' meglio con gli elettori neri (12%) e gli elettori ispanici (32%) rispetto a quattro anni fa, nonostante la sua retorica spesso razzista. E dopo il suo blitz ad alta energia attraverso gli stati in bilico, gli elettori che hanno deciso tardivamente gli hanno aperto la strada.

Alcune delle argomentazioni di Trump hanno avuto un peso considerevole con i membri del suo partito. Nonostante la pandemia di coronavirus e il relativo pedaggio economico, il 41 per cento degli elettori ha detto che stava andando meglio di quando è entrato in carica, rispetto a solo il 20 per cento che si è descritto in condizioni peggiori. Adottando le sue priorità, il 35 per cento degli elettori ha indicato l'economia come la questione più importante, il doppio di quelli che hanno citato la pandemia. Il 49 per cento ha detto che l'economia era buona o eccellente, e il 48 per cento ha approvato la gestione del virus da parte del suo governo.

donald trump e anthony fauci

"Se sarà sconfitto, il presidente manterrà l'eterna fedeltà degli elettori del partito e dei nuovi elettori che ha portato nel partito", ha detto Sam Nunberg, che è stato uno stratega della campagna di Trump per il 2016. "Il presidente Trump rimarrà un eroe all'interno dell'elettorato repubblicano". “Il vincitore delle primarie presidenziali repubblicane del 2024 sarà il presidente Trump o il candidato che gli assomiglia di più".

Non tutti i repubblicani condividono questa opinione. Mentre Trump continuerà senza dubbio a parlare e ad affermarsi sul palcoscenico pubblico, hanno detto che il partito sarebbe felice di cercare di andare oltre a lui se perdesse e sarebbe ricordato come un'aberrazione.

"Non ci sarà mai un altro Trump", ha detto l'ex rappresentante Carlos Curbelo della Florida. "Gli imitatori falliranno". Gradualmente svanirà, ma le cicatrici di questo periodo tumultuoso della storia americana non scompariranno mai.

In effetti, Trump non è riuscito a riprodurre il suo fortunato successo del 2016 quando si è assicurato la vittoria del Collegio Elettorale anche se ha perso il voto popolare contro Hillary Clinton. Per tutti gli strumenti di cui disponeva, non è riuscito a raccogliere un solo stato che non aveva vinto l'ultima volta, e da mercoledì ne ha persi due o tre, con un paio di altri ancora sul filo del rasoio.

GERALD FORD

Altri presidenti sfrattati dopo un solo mandato o meno - come Gerald R. Ford nel 1976, Carter nel 1980 e Bush nel 1992 - sono svaniti nell'ombra politica. Ford contemplò brevemente un ritorno, Carter occasionalmente criticò i suoi successori e Bush fece una campagna per i suoi figli, ma nessuno di loro rimase a lungo una delle principali forze politiche all'interno del loro partito. Politicamente, almeno, ognuno di loro era visto, a vari livelli, come una forza persa.

L'ultimo presidente sconfitto che, dopo aver lasciato la carica, cercò di svolgere un ruolo di mediatore di potere fu Herbert Hoover, che si posizionò per candidarsi di nuovo dopo la sua sconfitta nel 1932 a Franklin D. Roosevelt e divenne un leader schietto dell'ala conservatrice del Partito Repubblicano. Pur avendo esercitato un'influenza significativa per anni, non ha riconquistato la nomina né ha cambiato il verdetto della storia.

Per Trump, che più di ogni altra cosa si preoccupa di "vincere, vincere, vincere", essere conosciuto come un perdente sarebbe intollerabile. Il giorno delle elezioni, durante una visita al quartier generale della sua campagna elettorale, ha meditato ad alta voce su questo. "Vincere è facile", ha detto ai giornalisti e ai membri dello staff. “Perdere non è mai facile. Non per me, no non lo è".

Per evitare un tale destino, mercoledì il presidente ha cercato di convincere i sostenitori che le elezioni erano state rubate semplicemente perché le autorità statali e locali stavano contando le schede elettorali legalmente giunte. Il fatto che non fosse vero evidentemente non gli importava molto. Stava mettendo in piedi un racconto per giustificare le contestazioni legali che persino gli avvocati repubblicani ritengono infondate e, se questi non ci riuscissero, si presenterebbe come un martire che non era stato ripudiato dagli elettori ma in qualche modo derubato da forze nefaste invisibili.

trump con king e george hw bush

Lo stesso Trump ha una lunga storia di accuse di frode. Sua sorella ha affermato di aver convinto qualcun altro a sostenere l'esame di ammissione al college. Le figlie di un ortopedico del Queens sostenevano che il loro defunto padre aveva fatto a Trump una diagnosi di speroni ossei per proteggerlo dalla leva per la guerra del Vietnam come favore a Fred Trump, suo padre. E i suoi affari lo hanno spesso intrappolato in accuse e cause legali.

Trump ha pagato 25 milioni di dollari agli studenti della sua Trump University per risolvere le accuse di frode. La sua fondazione di beneficenza è stata chiusa dopo che le autorità hanno trovato uno "scioccante schema di illegalità". Secondo un'indagine del New York Times, negli anni '90 ha partecipato a regimi fiscali dubbi, compresi i casi di frode vera e propria. E Michael D. Cohen, il suo ex avvocato , ha scritto in un recente libro che ha truccato due sondaggi online per conto del signor Trump.

Il presidente è sopravvissuto a tutto questo e a una serie di fallimenti e altri fallimenti attraverso una vita di celebrità e di appelli populisti che gli hanno dato l'aura di un vincitore che ha coltivato. Dal suo periodo nel settore immobiliare e della televisione reality, ha fatto parte del firmamento della cultura pop del Paese per 30 anni, figura ricorrente nei film, negli spettacoli televisivi e nei suoi stessi libri.

È stato, per milioni di persone, un simbolo di aspirazione e di ricchezza dorata. È stato il protagonista di una serie televisiva popolare per 14 stagioni, che lo ha introdotto nel Paese molto prima che si candidasse. E una volta fatto, le sue esuberanti manifestazioni gli hanno legato i suoi sostenitori in un modo che ha sottolineato quanto sia un fenomeno culturale.

DONALD TRUMP THE APPRENTICE

Per mesi, mentre le sue possibilità di essere rieletto si riducevano, Trump diceva ai consiglieri - a volte scherzando, a volte no - che se avesse perso avrebbe prontamente annunciato che si sarebbe candidato di nuovo nel 2024. Due consiglieri hanno detto che terrebbe fede a quella dichiarazione se le sue contestazioni legali falliscono, una mossa che, se non altro, gli permetterebbe di raccogliere fondi per finanziare le manifestazioni che lo sostengono.

Quando sembrava che perdesse la sua campagna nel 2016, lui e alcuni membri della sua famiglia hanno parlato di avviare una impresa mediatica, vagamente concepita come "Trump TV". Alcune di queste discussioni sono proseguite anche quest'anno, secondo le persone che le conoscono.

"Non c'è dubbio che sia una delle più grandi figure politiche polarizzanti della storia moderna", ha detto Tony Fabrizio, uno dei sondaggisti di Trump. "I suoi sostenitori lo adorano e i suoi avversari lo insultano. Non c'è una via di mezzo per Donald Trump".