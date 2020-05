IL VIRUS INFETTA TRUMP – BIDEN È IN VANTAGGIO DI 8 PUNTI SUL PRESIDENTE, SECONDO UN SONDAGGIO DI “FOX NEWS” (NON CERTO UN NETWORK NEMICO DEL PRESIDENTE) – GLI AMERICANI SONO STUFI DELLE SUE SPARATE SUL CORONAVIRUS E SE SI VOTASSE OGGI AVREBBE IL 40 DELLE PREFERENZE, E “SLEEPY JOE” IL 48%. MA, COME DIMOSTRANO LE ELEZIONI DEL 2016, IN AMERICA IL VANTAGGIO NEL VOTO POPOLARE CONTA FINO A UN CERTO PUNTO…

L'ex vicepresidente Joe Biden sarebbe in vantaggio di 8 punti rispetto al presidente uscente Donald Trump, secondo un nuovo sondaggio di Fox News. Il candidato democratico alla Casa Bianca avrebbe, in particolare, ampi margini tra indipendenti e gli elettori over 65 che hanno rotto per Trump nel 2016.

Il sondaggio diffuso ieri è stato condotto tra 1.207 elettori registrati a livello nazionale tra il 17 e il 20 maggio e ha un margine di errore di 2,5 punti. Assegna a Biden il 48% delle preferenze e a Trump il 40%, con un 11% di indecisi o a favore di altri candidati. Solo un mese fa, lo stesso sondaggio dava i due rivali testa a testa al 42%.

Il vantaggio di Joe Biden si dilaterebbe a 17 punti tra gli elettori di età pari o superiore ai 65 anni e di 13 punti tra gli indipendenti. Alle presidenziali 2016, invece, secondo gli exit poll, Trump aveva avuto il 7% di consensi in più tra gli elettori over 65 rispetto alla rivale democratica Hillary Clinton e il 4% in più tra gli indipendenti.

Tra gli elettori che si definiscono "estremamente motivati" a votare il prossimo novembre, Biden riscuote il 53% di consensi contro il 41% di Trump: un segno rassicurante per i democratici che temono che il candidato Trump non riscuota entusiasmi. Anzi, il 69% dei sostenitori di Biden si definisce come "estremamente motivato" contro il 61% di sostenitori di Trump.

Anche il divario di genere è considerevole con Biden in testa di 20 punti percentuali tra le donne e Trump di 7 punti tra gli uomini. Se Trump guida tra gli elettori bianchi rurarli di ben 30 punti, Biden invece ha un vantaggio di 64 punti tra gli elettori neri. Gli elettori preferiscono Biden a Trump sia nella gestione della pandemia e dell'assistenza sanitaria, sia per la capacità di trattare con la Cina.

