LA VISPA TERESA (BELLANOVA) – LA NEOMINISTRA IMPARTISCE UNA LEZIONE DI STILE A CHI L’HA ATTACCATA SUI SOCIAL: “LA VERA ELEGANZA È RISPETTARE IL PROPRIO STATO D’ANIMO: IERI MI SENTIVO ENTUSIASTA, BLU ELETTRICA E A BALZE E COSÌ MI SONO PRESENTATA. SINCERA COME UNA DONNA” – E POI RITWITTA UN ARBITER ELEGANTIARUM. PETRONIO? NO, ENZO MICCIO…

La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata.

Sincera come una donna#qualcosadiblu https://t.co/9m8xp3I8bF — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) September 6, 2019

Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved

Bel vestito e bel colore. Nel frattempo sto cercando sul sito https://t.co/G6oPHNO9Oe qualche concorso pubblico a cui accedere con la terza media. Probabilmente dovrò prendere il patentino per il trattore. — daniele raponi#laterzamediapurtroppononbasta (@loconosci) 6 settembre 2019

guardi,è da sempre che si fa dell'ironia sui vestiti e i cappellini della Regina Elisabetta ma solo in Italia e a sinistra si può attaccare e gridare a lesa maestà,addirittura minacciare di morte, se si tocca anche con una semplice battuta una donna della suddetta sinistra — Ariela (@Ariel2575) 6 settembre 2019

Lei Signor Ministro non deve alcuna spiegazione, conosciamo il suo spessore, per quel che mi riguarda è una delle migliori scelte che il nuovo #governogiallorosso potesse fare. Le auguro buon lavoro e grazie di tutto quello che ha fatto e che farà.@pdnetwork @nzingaretti — Giusy ?‍?#facciamorete #Antifascista (@giusy2012) 6 settembre 2019

