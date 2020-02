26 feb 2020 11:33

VITTIME DEL COGLIONAVIRUS! - CONTE-CASALINO IN UN VICOLO CIECO: HANNO MILITARIZZATO TUTTE LE TV E ORA CHIEDONO ALLA RAI "TONI PIU' BASSI" - ANNUNZIATA, D'URSO, GILETTI, FAZIO, IENE: NON C'E' TRASMISSIONE DOVE IL PREMIER NON SIA COMPARSO DALLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, TIPO SADDAM DAL BUNKER. HANNO TRASFORMATO L'EMERGENZA SANITARIA IN UNO STATO DI GUERRA - I RENZIANI: "LA GESTIONE COMUNICATIVA DI PALAZZO CHIGI E' STATA SUICIDA, E' EVIDENTE A TUTTI DI CHI E' LA COLPA DEL PANICO"