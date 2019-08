VITTORIO DI BATTISTA EVOCA LA FUCILAZIONE DI CONTE ED È IL VERO TALENTO LETTERARIO DI FAMIGLIA - IL DIBBA PADRE RISPONDE PER LE RIME A FULVIO ABBATE CHE AVEVA DILEGGIATO IL FIGLIO, MA IL SUO PROFILO TRABOCCA DI DELIZIE STORICHE, POLITICHE, PECORECCE, EVERSIVE COME IL PARAGONE TRA IL CONTE MASSIMILIANO D'AUSTRIA, FINITO MALISSIMO IN MESSICO DOPO AVER FATTO ACCORDI CON L'OPPOSIZIONE…

Perle dal profilo di Vittorio Di Battista, vero talento letterario di famiglia (altro che il figlio, editor di complottismi franco-africani e scrittore poverello):

MA FULVIO ABBATE...?

vittorio di battista

Ma Fulvio Abbate (con due "b"), scrittore, giornalista, politologo, critico letterario, commediografo, drammaturgo, allievo di Armando Plebe nonché filosofo, al di la dei suoi successi letterari, le sue comparsate televisive, i suoi atteggiamenti irriverenti, i suoi giudizi ficcanti, i suoi abiti fuori taglia, le sue frequentazioni editoriali ed il suo comunismo volutamente demodé, i capelli, se li lava?

E le orecchie?

Davanti e dietro?

Lucia, diccelo tuuuu.

FULVIO ABBATE“QUAL È IL TALENTO DI ALESSNADRO DI BATTISTA? A QUESTA DOMANDA NON C’È RISPOSTA, L’UOMO NON SI È MAI MISURATO CON ALTRO CHE NON FOSSE UN’ORDINARIA ATTIVITÀ DA SCANZONATO AGIT-PROP PER TALE MOVIMENTO 5 STELLE”

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Ma sul profilo dell'orgoglioso fascista Vittorio si trovano anche delizie storiche, politiche, pecorecce, ed eversive (evoca la fucilazione dell'attuale premier) come questa:

IL CONTE E LA SUA TRISTE STORIA.

Non tutti sanno che Massimiliano d'Austria, quello del castello di Miramare, oltre ai tanti titoli nobiliari, era anche conte di Hoffburg, un piccolo paese della Carinzia.

Non tutti sanno che il Conte in oggetto, avesse sangue napoleonico nelle vene perchè, secondo testimoni dell'epoca, era frutto di una relazione tra la madre, Sofia di Baviera, nota cavallerizza di bocca buona, ed il figlio di Bonaparte, noto cavallerizzo anche lui e non solo di giumente.

Non tutti sanno che il Conte Massimiliano fu prescelto da Napoleone terzo, (quello della macchina infernale di Felice Orsini e quello che, cavalcando la contessa di Castiglione, consentì all'alleanza con Cavour per fare l'unità d'Italia) a ricoprire la carica di Imperatore del Messico.

vittorio di battista

Non tutti sanno che con la sua scelta, Napoleone terzo intese onorare con il titolo di Imperatore, un suo parente stretto e diretto erede del Napoleone il grande, già da allora, considerato il più grande Imperatore del suo tempo e tra i più elevati Imperatori di ogni epoca.

Non tutti sanno che il nostro Conte, ormai Imperatore del Messico, divenne subito Imperatore dei Messicani ai quali concesse la riforma agraria e più diritti civili.

Non tutti sanno che, sceso a compromessi con l'opposizione, il Conte in oggetto, fu travolto da un insolito destino e fu fucilato da Benito Juarez.

Insomma, non tutti sanno tante cose e nemmeno io.

vittorio di battista massimiliano d austria imperatore del messico

Per questo, invece di parlare di conti nostrani, parlo del conte di Hoffburg, piccolo paese della Carinzia...

goya fucilazione di massimiliano d austria