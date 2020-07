“LASCIO LE SARDINE, SONO CAPETTI E LITIGANO” - SERGIO ECHAMANOV, PRESO IN GIRO DA SALVINI IN UN POST PER UN SUO COMIZIETTO DURANTE LE REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA, LASCIA IL MOVIMENTO: “MOLTE DECISIONI SONO CALATE DALL'ALTO, NON ASCOLTANO PIÙ NESSUNO” - INTANTO MATTIA SANTORI INCONTRA SANDRO RUOTOLO A UN EVENTO A LECCE PER IL DIALOGO TRA IL MOVIMENTO E LA SINISTRA… - VIDEO