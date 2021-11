VIVA CALENDA, PALADINO DEI FUMATORI – FELTRI APPROVA IL GESTO EROICO DELL'EX CANDIDATO SINDACO DI ROMA CHE IN UN CORTILE DEL CAMPIDOGLIO, ALL’ARIA APERTA, HA TOLTO UN ASSURDO CARTELLO DI DIVIETO. PER GODERSI LA GIUSTA SIGARETTA - OCCHIO PER OCCHIO, CALENDA REPLICA A REPUBBLICA: " ANCHE LA VOSTRA CRONISTA FUMAVA"

VITTORIO FELTRI per Libero Quotidiano

calenda

Carlo Calenda, già candidato sindaco di Roma, purtroppo trombato, comincia a diventarmi simpatico. Infatti è stato protagonista di un episodio che dimostra l'esigenza dei consiglieri comunali e dei giornalisti costretti a raccontarne le gesta, di conquistare la perduta libertà.

L'illustre politico a un dato momento si è recato in un cortile del Campidoglio per fumarsi in santa pace una sigaretta. Nel frattempo ha notato un cartello con una scritta minacciosa: vietato fumare. Poiché lo spiazzo si trova all'aperto, dove le esalazioni del tabacco combusto non possono dare fastidio ad alcuno, il prode Calenda ha afferrato giustamente l'assurdo avviso e lo ha deposto in un angolo.

vittorio feltri

Cosicché vari consiglieri e giornalisti, sentendosi liberati, si sono accesi allegramente delle paglie e hanno cominciato ad aspirare con somma gioia. Non l'avessero mai fatto. Sono intervenuti alcuni pizzardoni, intimando ai fumatori di spegnere i sapidi mozziconi. Si è infiammata una discussione. I vigili, rigidi nelle loro divise di ordinanza, si sono dimostrati irremovibili nell'imporre il divieto, mentre gli stessi fumatori hanno preteso di consumare la cicca accesa.

carlo calenda meme

Non sappiamo come la disputa sia finita, però ci rendiamo conto che i disubbidienti, capitanati dall'eroico Calenda, hanno infranto un tabù. E di ciò va loro reso merito. Ovvio che non si possa consumare tabacco nelle austere aule municipali, ma nel cortile, all'aria aperta, va consentito a chiunque di esercitare gaudium magnum il proprio vizio di riempirsi i polmoni di nicotina, cosa brutta solo per chi, salutista, non ha mai provato ad accendersi una Marlboro. Noi siamo dalla parte di Calenda e dei suoi seguaci, da qui all'eternità.

CALENDA

Da La Repubblica – Roma

Insieme al cartello che vieta di fumare nella buvette del Campidoglio, il leader di Azione ha anche strappato un sorriso a chi ha letto la notizia pubblicata da Repubblica: Carlo Calenda durante il primo Consiglio comunale ha staccato il divieto e si è acceso una sigaretta. Lo ha chiamato «riformismo pragmatico», ribattendo che «anche la giornalista autrice dell'articolo stava fumando».

carlo calenda

È vero, quell'unico angolino all'aperto interdetto dal M5s durante la scorsa consiliatura è un rifugio per molti e il divieto è inviso ai più. Ma un ex ministro che sfida le regole e dice di averlo fatto per «liberare i fumatori» ha un qualcosa di teatrale che è impossibile non raccontare. Anche se questo significa esporsi all'occhio per occhio e dente per dente. Ora però il giallo continua: il luogo del misfatto verrà presidiato o tornerà a essere riservato ai fumatori? E intanto, il leader di Azione e i giornalisti dove andranno a fumare la prossima sigaretta?

carlo calenda e il nuovo simbolo di azione