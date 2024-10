VOGLIONO LA PACE A GAZA E PORTANO LA GUERRA IN CASA – I MANIFESTANTI PRO-PAL SCATENANO L’INFERNO A ROMA: CENTRI SOCIALI, ANARCHICI E ANTAGONISTI SI PRENDONO IL CORTEO E SCATENANO L'INFERNO TRA BOMBE CARTA, PALI DIVELTI E SASSI LANCIATI CONTRO LA POLIZIA - IN PIAZZA “CICALONE” E CHEF RUBIO, BANDIERE DI HEZBOLLAH E STRISCIONI ANTISEMITI – GLI ORGANIZZATORI ACCUSANO LA POLIZIA PER LA “GESTIONE DELLA PIAZZA”. MA LE BOMBE CARTA NON SI FABBRICANO SUL MOMENTO: GLI SCONTRI ERANO VOLUTI, E PREPARATI – IL BILANCIO DELLA BATTAGLIA: 30 AGENTI FERITI… - VIDEO

1. BANDIERE DI HEZBOLLAH E CORI PER HAMAS IL BLITZ DEGLI «INFILTRATI» ARRIVATI ANCHE DAL NORD

Estratto dell'articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

scontri durante la manifestazione pro palestina a roma

In mezzo all’intifada di piazzale Ostiense, tra sassi, bottiglie e pure un cartello stradale scagliati da quelli del black bloc di casa nostra contro i blindati della polizia, sventolano le bandiere di Hezbollah, si alzano cori pro Hamas, «Free free Palestine», «Netanyahu assassino» e voci ostili anche per Giorgia Meloni e il suo governo.

Circa duecento manifestanti, su una piazza di almeno 5 mila, scatena la guerra sotto la Piramide. L’impressione è che fosse tutto preparato: un vero e proprio piano di battaglia. Iniziato quando i più duri, con i cappucci neri a travisare il volto, hanno spinto lo striscione di testa «Palestina libera», con dietro molti ragazzini, verso le camionette delle forze dell’ordine.

scontri alla manifestazione pro palestina di roma foto lapresse 20

Tra loro ci sono […] i torinesi di Askatasuna, frange dell’antagonismo milanese. E poi i gruppi duri dei licei romani (Osa, Cambiare rotta) insieme alle teste più calde tra i palestinesi di Udap, Api, Gpi. E infatti alla vigilia di questo 5 ottobre c’erano state ben due riunioni, al Viminale, del Comitato per l’ordine e la sicurezza, tutti seduti allo stesso tavolo, compresa l’intelligence, perché il rischio infiltrati era ritenuto molto serio.

E quando a sera le strade si sono svuotate, lasciando a terra le macerie, dal ministero dell’Interno si sottolinea proprio questo aspetto: «Era uno schema già visto in altre occasioni che vede le frange violente mimetizzarsi tra i manifestanti pacifici per poi poter scatenare gli incidenti».

bandiera di hezbollah alla manifestazione pro palestina roma foto lapresse 21

Già. E stavolta poi bisognava proteggere la Sinagoga, alla vigilia del 7 ottobre, l’anniversario del massacro di Hamas in Israele. Ed evitare pure scontri in giro per Roma «con occasionali frange contrapposte».

[…] Del resto alla Piramide il clima si è fatto subito pesante. Daniele Pifano, 78 anni, leader dell’Autonomia, ha mediato per i Pro Pal con la Digos: «Io gliel’ho detto fino all’ultimo alle forze dell’ordine — racconta a tarda sera, quando la guerriglia è ormai cessata — Ho detto: Noi siamo stati buoni e calmi fin adesso, ora però fateci sfilare in corteo almeno fino al Colosseo con i nostri striscioni. Ma loro non hanno voluto ascoltare, una gestione della piazza assurda, ci hanno concesso solo un giro del palazzo, E allora ecco, qualcuno si è sentito preso in giro...».

scontri alla manifestazione pro palestina di roma foto lapresse 46

Difficile sia andata cosi: le bombe-carta di solito si portano da casa. Clima piuttosto plumbeo: «Se non cambierà, intifada pure qua», cantano gli studenti dell’Osa (Opposizione studentesca d’alternativa) e i giovani comunisti universitari di Cambiare Rotta, che già si preparano per il «No Meloni day» di venerdì prossimo, 11 ottobre, davanti al Miur. E ancora: «Nessuna base nessun soldato, fuori l’Italia dalla Nato».

[…] Non ci sono naturalmente Pd e M5S, contrari alla piattaforma dei manifestanti anti Israele («un anno di resistenza - un anno di genocidio» e ancora «7 ottobre 2023 la data di una rivoluzione» non di un massacro).

bandiera di hezbollah alla manifestazione pro palestina roma foto lapresse 22

Ecco invece i sindacalisti di base (l’ex capo dei Disobbedienti, Nunzio D’Erme, con la bandiera dell’Usb), Chef Rubio, i Carc, Rifondazione e Potere al Popolo.

Arriva perfino Simone Ruzzi, alias Cicalone, lo youtuber romano famoso per le sue incursioni nelle metropolitane dove filma i borseggiatori, che viene contestato dai manifestanti («Sono qui per curiosità, mi fischiano perché pensano che io sia di destra, ma non è vero»).

Alla fine, cercando di passare inosservati, pure quelli della Comunità palestinese di Roma e del Lazio, che alla vigilia avevano concordato con la Questura il rinvio a sabato prossimo della loro protesta. Oggi diranno che chi li ha visti ha avuto un miraggio.

2. SCONTRI AL CORTEO PRO PAL TRENTA AGENTI FRA I 40 FERITI

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

scontri alla manifestazione pro palestina di roma foto lapresse 13

Le speranze di un corteo non violento per la pace a Gaza e in Libano si sono infrante, come previsto, dopo oltre tre ore di sit-in carico di tensione. Quando oltre 200 black bloc arrivati per lo più dal Nord — centri sociali, anarchici e antagonisti — ha preso il posto dei ragazzini palestinesi messi dietro lo striscione di testa per attaccare i blindati della Guardia di finanza e della polizia. E piazzale Ostiense si è trasformata in un campo di battaglia: bombe carta, segnali stradali, sassi, bottiglie, pezzi d’asfalto. Anche una molotov. E bastonate ai fotografi. Un quarto d’ora di assedio interrotto dal continuo lancio di lacrimogeni, poi dall’intervento di idranti e dalle cariche che hanno consentito agli agenti di riconquistare la piazza.

manifestazione pro palestina roma foto lapresse 3

[…] Dura la premier Giorgia Meloni per la quale «è intollerabile che decine di agenti vengano feriti durante una manifestazione di piazza. Piena solidarietà alle forze dell’ordine, insultate e aggredite da sedicenti “manifestanti” che usano ogni pretesto per sfogare la loro assurda violenza».

[…] Ma i timori della vigilia su una piazza spaccata […] si sono avverati e presto hanno fatto cambiare le cose. Negli scontri sono rimaste ferite una quarantina di persone — fra loro ventisei poliziotti e quattro finanzieri, più seri un funzionario Digos e un ufficiale delle Fiamme gialle —, una ragazza colpita alla testa in osservazione in ospedale, altri manifestanti medicati e dimessi.

scontri alla manifestazione pro palestina di roma foto lapresse 47

La Digos, guidata da Antonio Bocelli, ha arrestato un pregiudicato ascolano e ha denunciato altri 4 teppisti, di Roma, Pavia e Pistoia, per manifestazione non autorizzata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si lavora per identificarne altri, analizzando foto e video delle telecamere di sicurezza e sui social, anche per ricostruire la dinamica degli scontri, scoppiati all’improvviso in una piazza con 3.500 persone (7mila per i partecipanti, ne erano state preannunciate 30 mila), dopo che Shroki Hroub, portavoce dell’Unione democratica arabo palestinese in Italia, aveva ottenuto il permesso di sfilare per un breve corteo. La miccia che ha fatto scoppiare l’inferno.

