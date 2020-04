VOI SIETE PUZZONI E IO NON GIOCO PIÙ - HARRY E MEGHAN ANNUNCIANO CHE NON AVRANNO PIÙ NIENTE A CHE FARE COI TABLOID INGLESI: ''ATTIVEREMO UNA STRATEGIA DI 'ZERO ENGAGEMENT', NON RISPONDEREMO MAI PIÙ A UNA DOMANDA DI 'SUN, DAILY MAIL, MIRROR ED EXPRESS'. E VI SPIEGHIAMO PERCHE''' - MA SENZA QUESTI GIORNALI, NESSUNO SE LI FILEREBBE…

Il duca e la duchessa del Sussex hanno comunicato agli editori dei giornali britannici di tabloid che non avrebbero mai più avuto a che fare con loro, in un attacco diretto senza precedenti a gran parte dei media che chiude la possibilità di riparare un rapporto entrato in crisi già da mesi.

Harry e Meghan hanno inviato una lettera ai direttori di Sun, Daily Mail, Mirror ed Express dicendo che d'ora in poi non risponderanno più alle domande dei loro giornalisti. Attueranno una politica di "zero engagement", salvo continuare a fargli causa quando riterranno opportuno.

In un attacco durissimo, il duca e la duchessa che si sono appena trasferiti a Los Angeles dopo una ''tappa'' canadese, hanno scritto che non intendono più "offrirsi come moneta per un'economia di clickbait e distorsione" e hanno accusato i media di diffondere storie "distorte, false o irragionevolmente invadenti".

La mossa è progettata per dire al grande pubblico di non fidarsi di nessuna delle notizie sulla coppia che appare sui tabloid britannici.

Il tutto mentre Meghan si prepara alla battaglia legale contro il ''Mail on Sunday'' per la sua decisione di pubblicare una lettera che lei aveva inviato a suo padre, con un'udienza in videoconferenza prevista per venerdì.

Nella lettera Harry e Meghan dicono agli editori che credono che una stampa libera sia una pietra angolare di qualsiasi democrazia che possa “illuminare i luoghi bui, raccontare storie che altrimenti non sarebbero raccontate, difendere ciò che è giusto, sfidare il potere e metterlo davanti ai suoi abusi".

E però ''è gravemente preoccupante che una fetta influente dei media, nel corso di molti anni, abbia cercato di isolarsi dal prendersi la responsabilità di ciò che dice o pubblica, anche quando sa che è distorto, falso, o irragionevolmente invadente. Quando il potere viene goduto senza responsabilità, la fiducia che tutti riponiamo in questo settore tanto necessario viene degradata. C'è un vero 'costo umano' per questo modo di fare affari e colpisce ogni parte della società. Il duca e la duchessa del Sussex hanno osservato come persone che conoscono - così come i perfetti estranei - si sono ritrovate le vite stravolte per nessun motivo, oltre all'interesse economico dietro ai pettegolezzi piccanti".

“Non si tratta di evitare le critiche. Non si tratta di interrompere il discorso pubblico o di censurare articoli accurati. I media hanno tutto il diritto di riferire e avere un'opinione sul duca e sulla duchessa del Sussex, buona o cattiva. Ma non può essere basata su una bugia. "

