VOLANO GLI STRACCI NEL CENTRODESTRA - SI DISCUTE SULLA MOZIONE DI SFIDUCIA A SPERANZA PRESENTATA DA FRATELLI D’ITALIA, LA LEGA E FORZA ITALIA VOTERANNO NO MA VOGLIONO UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA – IL MINISTRO DELLA SALUTE IMPALLINATO ANCHE DAL SOTTOSEGRETARIO SILERI (“BUGIE SUL PIANO PANDEMICO”) VA AL CONTRATTACCO AL SENATO: “NON SI FA POLITICA SU UNA GRANDE EPIDEMIA” - VIDEO

Come ampiamente previsto, anche la Lega salva il ministro della Salute Roberto Speranza e voterà no alla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia. “Meglio lavorare sulle commissioni di inchiesta, una mozione mette più in difficoltà noi che il ministro“, spiega il “centrodestra di governo“, come ora si autodefiniscono Lega e Forza Italia. Si allarga dunque la spaccatura con FdI, che sta all’opposizione, e che chiedeva a buon diritto le dimissioni di Speranza.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sfiducia il ministro Roberto Speranza sul piano pandemico: «A maggio e ad agosto continuavano a dirmi che il piano pandemico era stato aggiornato.

C'è voluta la procura di Bergamo per confermare che il piano era quello del 2006 e garantisco che nonostante una mail ricevuta il 15 di aprile del 2020, nel quale si diceva che era stato aggiornato al 2008-2009 ci sono stati soggetti all'interno di questo ministero che erano convinti che il piano era stato aggiornato», ha detto in tv il sottosegretario alla Salute.

Dichiarazioni che sarebbero già state fatte in Procura nei mesi scorsi, quando Sileri sarebbe stato sentito dai pm che indagano per epidemia colposa. E che tracciano un solco tra i due alla vigilia del voto di domattina in Senato sulla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d'Italia nei confronti proprio di Roberto Speranza.

