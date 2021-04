11 apr 2021 17:52

VOLANO STRACCI TRA I CINQUESTELLE! CRIMI CONTRO DAVIDE CASALEGGIO: “HA DETTO CHE CI POTREBBE ESSERE STATA UN’AZIONE VOLONTARIA DA PARTE DEL M5S DI METTERE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA L'ASSOCIAZIONE ROUSSEAU PER DEROGARE AL LIMITE DEI DUE MANDATI. QUESTE FRASI SONO FALSE, DIFFAMATORIE E MISERE. I PORTAVOCE DEL M5S HANNO VERSATO OLTRE 3 MILIONI E MEZZO DI EURO PER LA PIATTAFORMA ROUSSEAU” - CONTE SI SMARCA DALLA FAIDA: “ASPETTO CHE IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIARISCA CON ROUSSEAU, SONO L'ULTIMO ARRIVATO E NON POSSO INTERVENIRE”