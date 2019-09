anna ascani

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

anna ascani 5

[…] E «ho pianto» confessa pure una delle amazzoni del renzismo, colei che nessuno si aspettava potesse abiurare: Anna Ascani. «Non me la sento di lasciare la mia storia alle spalle», scrive su Fb. Anche se le voci di palazzo raccontano un' altra storia: lei era in pole per guidare l' Istruzione, ma Boschi - che avrebbe perso il primato di ministra più giovane del centrosinistra - si sarebbe messa di traverso, convincendo il capo a indicarla come vice. Pettegolezzi, forse. […]

boschi renzi RENZI BOSCHI RENZI E BOSCHI MARIA ELENA BOSCHI E MATTEO RENZI maria elena boschi