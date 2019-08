VOLETE SAPERE CON QUALI RICHIESTE SI È PRESENTATO IL PD AL QUIRINALE? ORLANDO ALL’AMBIENTE E BELLANOVA AL LAVORO, DA AGGIUNGERE A DUE MINISTERI A SCELTA TRA ESTERI, INTERNI E GIUSTIZIA (ME COJONI) - PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA SI ASPETTANO INDICAZIONI DA BRUXELLES – VIDEO

Marco Antonellis per Dagospia

paolo gentiloni nicola zingaretti 1

Ecco le richieste portate all'attenzione del Colle dalla delegazione del Pd: Orlando al ministero dell'Ambiente, Teresa Bellanova al Lavoro, per il ministero dell'Economia i Piddini attendono indicazioni da Bruxelles mentre si punta a fare bottino pieno su Esteri, Interni e Giustizia: il Pd ne vuole almeno due su tre. Per quanto riguarda il nodo del Vicepremier: "Non possiamo andare in un governo in cui sia il presidente del Consiglio sia il vicepremier sono dello stesso partito".

