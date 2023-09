UNA VOLTA TANTO, RENZI EVITA LA LUCE DEI RIFLETTORI – L’EX PREMIER, ARRIVATO IN RITARDO AI FUNERALI DI STATO DI GIORGIO NAPOLITANO, SI È SEDUTO IN DISPARTE. DURANTE UNA PAUSA, I COMMESSI GLI HANNO PROPOSTO DI PRENDERE IL POSTO A LUI RISERVATO. MATTEONZO PERÒ, COMPRENDENDO CHE SAREBBE STATO IN MEZZO AGLI “AMATI” ENRICO LETTA E GIUSEPPE CONTE, HA DECLINATO L’INVITO, E HA RISPOSTO… – VIDEO

Anche se le telecamere non l’hanno potuto inquadrare […] Matteo Renzi era nell’aula di Montecitorio durante le esequie laiche del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Il leader di Italia Viva era negli Stati Uniti per un giro di conferenze, ed è rientrato con il volo della notte per non mancare ai funerali: «Lo dovevo a Napolitano», ha spiegato […].

Il volo è atterrato puntuale a Fiumicino, ma il traffico di Roma ci ha messo lo zampino e alla fine Renzi è arrivato a Montecitorio quando la cerimonia funebre era ormai iniziata. I commessi l’hanno subito aiutato ad entrare in aula, e lui si è sistemato in una poltrona in alto fuori dalla inquadratura delle telecamere […].

Durante una pausa i commessi gli hanno proposto di prendere il posto che a lui era stato riservato, nei banchi degli ex presidente del Consiglio in carica. Lui ha dato una rapida occhiata e compreso che sedendosi là sarebbe stato proprio in mezzo agli “amati” Enrico Letta e Giuseppe Conte. «Non disturbiamo la cerimonia con il trambusto», ha risposto […]. Per galateo istituzionale. E forse non solo per quello…

