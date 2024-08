AL VOTO! AL VOTO! - COME MAI CI SONO COSI' TANTI PARLAMENTARI IN GIRO A FARE "STRAORDINARI" ESTIVI, TRA VILLEGGIANTI E TURISTI? COME SI SPIEGA QUESTA FORSENNATA MOBILITAZIONE POLITICA FUORI STAGIONE? C'E' LA SENSAZIONE CHE SI VADA A VOTARE A STRETTO GIRO - IL DAGOREPORT: CON DUE ALLEATI DI OPPOSIZIONE, NELLA MENTE DELLA DUCETTA SI FA STRADA L’IDEA DI ANDARE AL VOTO ANTICIPATO ALLA RICERCA DI UN PLEBISCITO...

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Mario Ajello per “Il Messaggero”

GIOVANNI DONZELLI A OSTIA CON UN UOMO IN COSTUME

Lucio Colletti, che era un grande filosofo oltre che brevemente deputato forzista, consigliava ai politici dalla sua amaca all’isola d’Elba: «D’estate, respingete gli scocciatori che vogliono sapere le inutili cose del Palazzo, e praticate rigorosamente soltanto l’abbiocco».

Mentre l’ottimo scrittore satirico Stefano Benni ha suggerito in una sua piccola rima a tutti, politici compresi, la nudità e la leggerezza da scoglio senza pensieri troppo profondi o profondisti: «Tutti nudi a Filicudi / a mangiare pesci crudi».

Ma guai a ricordare queste perle di saggezza a Meloni o a Schlein, perché loro due - e anche Conte e i suoi che hanno da preparare fra Alpi e Piramidi in questo agosto la Costituente post-canicolare di M5S - in piena febbre da «estate militante» hanno chiesto alle proprie truppe non cammellate ma sandalizzate di parlamentari e iscritti di sparpagliarsi tra i villeggianti, un FdI beach tour e un Pd at work in summer, per spiegare alle masse di bagnanti la bellezza del premierato [...] e per raccogliere tra ombrelloni e lettini, nel caso dei dem, le firme per il referendum anti-autonomia. [...]

GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN

Una sfida dell’«estate militante» sarà quella tra la classica festa salviniana di Cervia (do you remember Papeete?) e la new entry tajanea: ossia la convention settembrina di Forza Italia a Bellaria che serve anche a incentivare l’arrivo - tramite scialuppe di salvataggio - di calendiani e renziani chez Tajani.

Intanto, ieri FdI ha illustra il suo tour nelle spiagge che si chiama «Stiamo cambiando l’Italia», è partito da Ostia (o meglio da Piazza dei Canotti a Ostia) e continuerà fino alla fine del mese passando dalle più importanti spiagge d’Italia: da Jesolo al Poetto, da Positano a Rimini e a Gallipoli e un’altra decina.

Narrazione naturalmente opposta è quella delle feste dell’Unità, e a Reggio Emilia dal 23 agosto ci sarà quella nazionale fino all’8 settembre. E ancora, numerosissimi ministri - dopo pochi giorni di relax ma anche no - saranno ai super eventi tra agosto e settembre: al Meeting di Rimini, dove Meloni probabilmente non ci sarà perché in Salento con Ginevra, alla festa di Affari italiani a Ceglie Messapica in Puglia e all’Abruzzo economy summit a Pescara che si annuncia come un super evento con Urso, svariati colleghi di governo, i maggiori dirigenti delle grandi aziende partecipate e private e protagonisti dei media come Paolo Mieli.

UN MERCOLEDI DA MELONI - MEME BY EMILIANO CARLI

Che calore. Ma anche che fervore. Come si spiega questa forsennata mobilitazione fuori stagione? Forse anche con la sensazione, del tutto infondata, che si vada a votare prima del 2027.

Renzi non fa che dirlo a tutti (per spingere Schlein a chiudere in fretta il patto con lui ma a proposito: nell’estate incendiata è in fiamme anche Italia Viva in modalità rottamiamo il Rottamatore) e almeno a sinistra gli credono. Quindi tutti ma proprio tutti in spiaggia per ridisegnare l’Italia. E per sperare di non annegare nel mare circostante e presumibilmente poco militante.

matteo renzi elly schlein

giorgia meloni al mare foto oggi giorgia meloni al mare foto oggi 2 GIORGIA MELONI AL MARE A SANTA MARINELLA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA giuseppe conte alessandra todde elly schlein elly schlein giuseppe conte genova, manifestazione per le dimissioni di giovanni toti