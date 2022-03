A WASHINGTON PRUDONO LE MANI - GLI STATI UNITI STANNO LAVORANDO A UN ACCORDO CON LA POLONIA PER LA FORNITURA DI AEREI DA COMBATTIMENTO ALL'UCRAINA: KIEV POTREBBE RICEVERE AEREI DA GUERRA MADE IN RUSSIA DA VARSAVIA CHE, A SUA VOLTA, RICEVEREBBE F-16 DAGLI STATI UNITI - CRESCE IL NUMERO DI VETERANI AMERICANI DESIDEROSI DI ANDARE A COMBATTERE PER DIFENDERE L'UCRAINA DALL'INVASIONE RUSSA…

Joe Biden

Ucraina: Usa al lavoro con Polonia per fornire aerei a Kiev

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo con la Polonia per la fornitura di aerei da combattimento all'Ucraina. Secondo l'accordo, Kiev potrebbe ricevere aerei da guerra Made in Russia dalla Polonia che, a sua volta, riceverebbe F-16 dagli Stati Uniti. La Casa Bianca lavora all'intesa con gli alleati ma "ci sono una serie di problemi pratici, fra i quali come trasferire gli aerei dalla Polonia all'Ucraina".

Ucraina: Nyt, cresce numero di veterani Usa pronti a combattere

f16 fighting falcon

(ANSA) - Cresce il numero di veterani americani pronti o desiderosi di andare a combattere per difendere l'Ucraina dall'invasione russa. Lo scrive il New York Times, intervistando alcuni di loro, tra cui un ex marine che ha servito nelle guerre in Iraq e che è partito venerdì per Kiev. David Ribardo, un ex ufficiale dell'esercito, sta lavorando invece da una settimana come mediatore per un gruppo chiamato "Volunteers for Ukraine", identificando veterani ed altri volontari con capacità utili e mettendoli in contatto con donatori che comprano loro il biglietto aereo e l'equipaggiamento.

un gruppo do soldati americani