WHATEVER IT SPRITZ - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI CAMPARI, BOB CONCEWITZ, A "UN GIORNO DA PECORA": "ABBIAMO REGALATO DUE BOTTIGLIE MAGNUM A MARIO DRAGHI E AL SUO BARISTA VISTO CHE UNO PREFERIVA LO SPRITZ COL CAMPARI E L'ALTRO CON L'APEROL. SONO UN'EDIZIONE UNICA, NON IN VENDITA, NE ABBIAMO FATTE SOLO DUE PER LORO. IL PREMIER NON CI HA ANCORA RISPOSTO, MA…" - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

Bob Kunze Concewitz CEO DI CAMPARI

Bob Concewitz, Ad e Ceo di Campari Group, oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha raccontato di aver fatto un regalo molto particolare al premier Mario Draghi.

“Nelle scorse settimane avevamo letto di questa simpatica diatriba (nata a Un Giorno da Pecora, ndr) di Draghi e del suo barista, l'uno che preferiva lo Spritz col Campari e l'altro con l'Aperol, due marchi che appartengono al nostro gruppo. E allora abbiamo deciso di regalare a entrambi una magnum di Campari molto speciale....”.

Campari edizione speciale per premier Draghi e suo barista Antonio Proietti

Quale? “Una bottiglia con un'etichetta personalizzata con scritto 'Whatever it takes', una per il premier e l'altra per il barista, il signor Antonio Proietti. Sono un'edizione unica, non in vendita, ne abbiamo fatte solo due per loro”.

Il premier le ha risposto dopo aver ricevuto questo regalo? “Non ci ha ancora risposto, ma già qualche mese fa gli avevamo mandato a Palazzo Chigi una bottiglia di Campari e lui gentilmente ci ha risposto”.

Come mai quest'altro regalo? “Perché sul Corriere della Sera era apparsa una vignetta che ritraeva il premier con una nostra bottiglia in mano”. E come vi rispose allora Draghi? “Ci ringraziava per il regalo e per quello che stavamo facendo per il modo di bere italiano nel mondo".

biglietto della bottiglia per il barista Antonio Proietti meme Mario Draghi spritz spritz 3 spritz 2 spritz