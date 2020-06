ZANGRILLO PARLANTE – IL DIRETTORE DELLA TERAPIA INTENSIVA DEL SAN RAFFAELE BACCHETTA SALVINI: “IERI QUANDO SI È ABBASSATO LA MASCHERINA HA SBAGLIATO. BERLUSCONI NON È ANDATO IN FRANCIA SU MIO CONSIGLIO, COMUNQUE MI RISULTA CHE TORNI A BREVE” – “HO PIÙ PAURA DEI FULMINI CHE DEL CORONAVIRUS”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

"Se ieri ci sono state le piazze degli arancioni, dei verdi, o dei gialli che non si sono distanziate e non hanno rispettato le regole, non è colpa mia”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Alberto Zangrillo,direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Quando Matteo Salvini, ieri in piazza, si è abbassato la mascherina, ha spiegato di averlo fatto anche perché, secondo gli esperti, il virus starebbe morendo.

“Salvini ha sbagliato”, ha detto il medico a Rai Radio1. Nel corso dell'intervista poi i conduttori hanno chiesto a Zangrillo di un sua particolare paura: quella legata ai fulmini. “Ho paura dei fulmini, si. Mi è capitato di esser nel mezzo di un temporale nei boschi e lì veramente impazzisco. Lì iene fuori l'uomo di scienza: in quel momento capisco che tutto quel che può capitare è indipendente dalla mia volontà. Crepare per un fulmine...” Quindi adesso ha più paura dei fulmini che del Coronavirus. “Si, ho più paura dei fulmini. Come fai a difenderti dai fulmini?”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“Se Silvio Berlusconi ha scelto di passare la quarantena in Francia su mio consiglio? No, assolutamente no. Anzi, io ho cercato sempre di essere molto tranquillizzante da questo punto di vista. C'è da dire che c'erano dei confini nazionali fino a qualche tempo fa invalicabili, infatti mi risulta che torni a breve. Comunque non gli ho consigliato niente di più che non siano le norme del buonsenso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Alberto Zangrillo, direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi.

