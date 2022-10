ZANGRILLO ZOMPA DA UN MINISTERO ALL’ALTRO: DOVEVA ANDARE ALL’AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (DOVE E’ FINITO PICHETTO FRATIN) E SI RITROVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DI PROVATA FEDE RONZULLIANA, PAOLO ZANGRILLO, E’ STATO SPOSTATO DA UNA CASELLA ALL’ALTRA A SUA INSAPUTA: “A ME, FINO AL PRIMO POMERIGGIO, ERA STATO DETTO CHE MI SAREBBERO STATE ASSEGNATE LE COMPETENZE SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. POI HO APPRESO DALLA TV CHE LA MIA DELEGA ERA L'AMBIENTE. INFINE MI HA CHIAMATO BERLUSCONI PER DIRMI CHE RIMANGO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Emanuele Lauria per www.repubblica.it

PAOLO ZANGRILLO

Senatore Paolo Zangrillo, lei è stato nominato ministro. Ma di cosa?

"Ora lo so con certezza. Mi occuperò di pubblica amministrazione".

Perché la presidente del consiglio, nel leggere al Quirinale la lista degli esponenti del suo governo, le ha attribuito la delega all'Ambiente e alla sicurezza energetica?

"Ah guardi, non lo so".

Proviamo a ricostruire.

"Proviamo. A me, fino al primo pomeriggio, era stato detto che mi sarebbero state assegnate le competenze sulla pubblica amministrazione".

PAOLO ZANGRILLO

Poi?

"Poi ho appreso dalla tv, seguendo le comunicazioni della presidente Meloni, che la mia delega era l'Ambiente".

E cosa ha fatto?

"Ne ho semplicemente preso atto".

Ma ha pure parlato da ministro al ramo. C'è un lancio dell'agenzia Adnkronos delle 18,57, in cui dice che "l'energia è la priorità". Aggiungendo: "Ce la metterò tutta".

"Mi ha chiamato un giornalista e ho risposto in base a quella che credevo fosse stata la delega scelta per me".

Lei, peraltro, ha competenza in materia di energia.

"Sì, mi sono sempre occupato di relazioni industriali, sono stato tra l'altro nel management dell'Acea, l'azienda energetica della Capitale".

PAOLO ZANGRILLO

Quindi non ha chiesto lei, come si apprende da fonti di Forza Italia, a chiedere a Meloni di cambiare delega. Non è vero che non si è sentito all'altezza.

"No, non ho parlato con Giorgia Meloni. Mi ha chiamato il presidente Berlusconi poco fa, intorno alle 19, per dirmi che rimango alla Pubblica amministrazione".