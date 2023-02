ZELENSKY D’EUROPA! IL PRESIDENTE UCRAINO ACCOLTO COME UNA SUPERSTAR AL PARLAMENTO EUROPEO: "VINCEREMO E SARÀ MEMBRO DELL'UE" - STANDING OVATION E PACCHE SULLE SPALLE, CON ROBERTA METSOLA CHE APRE ALLA FORNITURA DI JET – GIORGIA MELONI, SCOTTATA PER IL MANCATO INVITO DI MACRON A PARIGI, FARÀ UN BREVE BILATERALE CON L’EX COMICO: “L’ITALIA È PIENAMENTE IMPEGNATA” - VIDEO

volodymyr zelensky emmanuel macron 2

1. MACRON E ZELENSKY VOLANO INSIEME A BRUXELLES PER VERTICE

(ANSA-AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky voleranno insieme questa mattina da Parigi al vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue a Bruxelles: lo ha reso noto l'Eliseo.

2. ZELENSKY AL PE, 'L'UCRAINA VINCERÀ E SARÀ MEMBRO DELL'UE'

(ANSA) - "Oggi al Consiglio europeo potrà ringraziare tutti per il contributo a qualcosa che sembrava impossibile. L'Europa si sta liberando dalle dipendenze dalle energia fossili russe, si sta difendendo dalle infiltrazioni degli agenti russi. L'Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Ue". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky all'Eurocamera. "L'Ucraina e l'Ue hanno dimostrato di essere forti", ha aggiunto.

3. METSOLA, 'ZELENSKY A EUROCAMERA, GIORNATA STORICA PER UE'

(ANSA) - "Una giornata storica per l'Europa. Siamo orgogliosi di annunciare che il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarà presente al Parlamento Europeo questa mattina. Per rivolgersi ai cittadini europei dalla Casa della democrazia europea". Lo ha scritto su Twitter la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

volodymyr zelensky emmanuel macron 1

4. ZELENSKY ACCOLTO TRA GLI APPLAUSI ALL'EUROCAMERA

(ANSA) - L'emiciclo del Parlamento Europeo ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra fragorosi applausi.

5. UCRAINA - RUSSIA, LE NEWS DALLA GUERRA OGGI

Estratto da www.repubblica.it

[…] Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in visita oggi a Bruxelles per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa un anno fa, per parlare di persona ai capi di Stato e di governo dell'Ue, che si riuniscono per un Consiglio Europeo straordinario focalizzato su temi economici e migratori.

emmanuel macron olaf scholz volodymyr zelensky

A margine del summit, Zelensky […] dovrebbe incontrare in bilaterale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I leader nelle conclusioni accoglieranno con favore i progressi fatti dall'Ucraina nelle riforme fatte nel quadro del processo di adesione all'Ue e mirano ad approvare un decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia entro il 24 febbraio, data di inizio dell'invasione russa.

Zelensky al Parlamento europeo: "Europa è libertà"

"L'Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere è questa è la casa dell'Ucraina". Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Parlamento Europeo. "L'Europa offre al mondo intero lo stile di vita europeo, gli standard europei di vita dove ognuno ha un valore, e dove vive lo Stato di diritto e la società è aperta, dove la diversità è un valore e i confini non sono violati, ha aggiunto.

volodymyr zelensky emmanuel macron

Borrell, "Subito più armi a Kiev per resistere all'aggressione"

"Parteciperò a un dibattito in cui, insieme al presidente Zelenskyy, il risultato sarà - ne sono certo - più assistenza all'Ucraina: fornire più armi, più sostegno militare, più sostegno finanziario per rendere l'Ucraina capace di resistere all'aggressione russa". Così l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, entrando al vertice straordinario dei leader europei.

"Gloria all'Ucraina!", le prime parole di Zelensky al Parlamento europeo

"Slava Ukraini", gloria all'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'emiciclo del Parlamento Europeo. Da una parte della sala è stato risposto "gloria agli eroi" e a quel punto Zelensky si è inchinato.

Metsola, "Fornire a Kiev i jet per vincere"

"Conosciamo il sacrificio che il vostro popolo ha sopportato per l'Europa e dobbiamo onorarlo non solo con le parole ma anche con i fatti". Così la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola aprendo la sessione plenaria che ospiterà il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Con fondi per il tuo popolo, con l'aiuto nella ricostruzione e l'addestramento delle tue truppe. Con attrezzature militari e sistemi di difesa. E, ora, gli Stati devono considerare, rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata", ha aggiunto Metsola.

volodymyr zelensky roberta metsola

[…] Zelensky al Parlamento europeo: "Grazie per il vostro supporto"

"Molte grazie per il vostro supporto". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al suo arrivo al Parlamento europeo. A dargli il benvenuto nell'edificio è stata la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. Zelensky è stato accolto dalle note dell'inno nazionale ucraino seguito da quello dell'Unione europea. Dopo gli inni, Metsola e Zelensky si sono avviati verso l'Aula.

Michel accoglie Zelensky: "Benvenuto a casa, nell'Ue"

"Benvenuto a casa, benvenuto nell'Ue". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo all'aeroporto principale di Bruxelles. Michel ha dato il benvenuto a Zelensky stringendogli la mano accanto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

volodymyr zelensky roberta metsola

Meloni: "Sostegno a 360 gradi a Kiev, Italia protagonista"

"L'Italia è pienamente impegnata, il nostro contributo è a 360 gradi e siamo consapevoli che il conflitto ucraino ci coinvolge tutti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo. "Credo che il miglior modo per costruire una opzione di dialogo e di pace sia mantenere le forze in campo sul piano di equilibrio. Il sostegno all'Ucraina è il modo migliore per arrivare ad una possibile trattativa", ha continuato Meloni sottolineando come Roma "vuole essere protagonista anche nella parte della ricostruzione".

Orban: "Sostegno a Kiev ma favorevoli a un cessate il fuoco immediato"

"Importante Consiglio europeo oggi con il presidente Volodymyr Zelensky. L'Ungheria continuerà a fornire sostegno umanitario e finanziario all'Ucraina. Sosteniamo un cessate il fuoco immediato per prevenire ulteriore perdita di vite umane". Lo scrive in un tweet il premier ungherese, Viktor Orban, presente al vertice straordinario dei leader europei. "L'Ungheria - aggiunge - appartiene al campo della pace".

Scholz: "A Zelensky segnale di sostegno e unità all'Ucraina"

RISHI SUNAK ACCOGLIE VOLODYMYR ZELENSKY A LONDRA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riceverà un "segnale di sostegno ed unità all'Ucraina" da parte dell'ue. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio euroepo straordinario. Scholz, che ha espresso apprezzamento per l'unità dimostrata in Europa a sostegno dell'Ucraina, ha aggiunto che "è molto positivo che si possa parlare direttamente con il presidente ucraino Zelensky". Scholz ha nuovamente sottolineato che gli aiuti militari all'Ucraina possono essere decisi "solo congiuntamente". "La Germania è il Paese che sta facendo di più per l'Ucraina, sia in termini di aiuti civili che militari", ha aggiunto.

Ursula von der Leyen dà il benvenuto a Zelensky a Bruxelles

L ARRIVO DI ZELENSKY A LONDRA

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è andata stamani all'aeroporto di Bruxelles per dare il suo "benvenuto" al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ne dà notizia lei stessa, via social, pubblicando una foto che la ritrae insieme a Zelensky, a Emmanuel Macron e a quello che probabilmente è il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ('impallatò da Zelensky). Benvenuto, aggiunge, "nel cuore della famiglia europea, alla quale l'Ucraina appartiene. Sosterremo l'Ucraina in ogni passo del percorso verso l'Unione Europea"

[…] Iniziata la missione di Zelensky a Bruxelles, tra poco sarà al Parlamento Europeo

RISHI SUNAK VOLODYMYR ZELENSKY

È cominciata la storica missione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Il presidente, che ha dormito a Parigi arrivato da Londra, è appena atterrato nella capitale belga. Tra poco parlerà dinanzi al Parlamento europeo, a seguire parteciperà al vertice dei leader dei Ventisette che dovranno affrontare il tema della guerra in Ucraina, e in particolare quello della consegna di armi più potenti, in primis i caccia, al governo di Kiev. A margine è previsto anche un suo bilaterale con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Macron, che a Londra ha incontrato il premier Rishi Sunak oltrechè re Carlo III, ieri sera ha già perorato la sua causa con il presidente francese Emmanuel Macron (con il quale è arrivato a Bruxelles insieme in aereo) e il cancelliere tedesco Olaf Sholz.

Zelensky arriva a Bruxelles. Metsola: "Giornata storica"

VOLODYMYR ZELENSKY E RISHI SUNAK A KIEV

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Bruxelles. "Una giornata storica per l'Europa. Siamo orgogliosi di annunciare che il Presidente dell'Ucraina, Zelensky, sarà presente al Parlamento Europeo questa mattina. Per rivolgersi ai cittadini europei dalla Casa della democrazia europea". Lo ha scritto su Twitter la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

[…] Ucraina, la Cina al G7: "No a sanzioni unilaterali, proteggiamo l'economia"

La Cina avverte i Paesi membri del G7 che difenderà gli interessi delle proprie aziende e ribadisce la propria opposizione alle sanzioni unilaterali. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in risposta a una domanda sulle discussioni in corso tra i membri del gruppo che riunisce le sette grandi economie mondiali, citate dall'agenzia Bloomberg, riguardo a sanzioni a gruppi cinesi, iraniani e nord-coreani che si ritiene stiano fornendo aiuto alla Russia nella guerra in Ucraina, fornendo tecnologie che hanno usi militari. "Al fine di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere l'allentamento della situazione, ci siamo sempre opposti a sanzioni unilaterali e giurisdizioni dal braccio lungo, senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza" delle Nazioni Unite, ha dichiarato la portavoce. La Cina, ha aggiunto, "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi".

TANK IS NOT DEAD - MEME BY EMILIANO CARLI

SpaceX: "Stop all'uso di Starlink a Kiev per controllare i droni"

SpaceX ha preso provvedimenti per impedire all'esercito ucraino di utilizzare il servizio internet satellitare Starlink dell'azienda per controllare i droni, ha dichiarato ieri il presidente di SpaceX. Lo riportano i media internazionali. Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, che ha fornito all'esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, "non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma", ha dichiarato Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, facendo riferimento alle notizie secondo cui l'esercito ucraino avrebbe utilizzato il servizio Starlink per controllare i droni. […]

VOLODYMYR ZELENSKY MATEUSZ MORAWIECKI VOLODYMYR ZELENSKY MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI volodymyr zelensky emmanuel macron ZELENSKY A SANREMO - MEME BY EMILIANO CARLI volodymyr zelensky sean penn superpower1 volodymyr zelensky sean penn superpower2 Volodymyr Zelensky Sanremo vignetta di Vukic ZELENSKY A SANREMO VIGNETTA BY GIANNELLI