4 dic 2024 16:39

LO ZIO SAM HA IL MAL D’AFRICA – GLI AMERICANI SI RICORDANO DEL CONTINENTE NERO, LASCIATO IN BALIA DELLE SCORRIBANDE DI PUTIN E XI JINPING, PER ANNI: JOE BIDEN HA SCELTO L’ANGOLA PER IL SUO PRIMO E ULTIMO VIAGGIO IN AFRICA – L’OBIETTIVO È RIVITALIZZARE IL “CORRIDOIO DI LOBITO”, UN COLLEGAMENTO STRATEGICO TRA OCEANO ATLANTICO E INDIANO ATTRAVERSO LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. UNA SPECIE DI VIA DELLA SETA A STELLE E STRISCE, PER CONTRASTARE IL DOMINIO RUSSO-CINESE NELL’AREA