8 lug 2022 14:20

ZITTO E MOSCA – L'ENNESIMO OPPOSITORE DI PUTIN È FINITO IN PRIGIONE: ALEXEI GORINOV È STATO CONDANNATO A SETTE ANNI DI CARCERE CON L'ACCUSA DI AVER DIFFUSO "NOTIZIE FALSE" SULL'ESERCITO RUSSO. IN REALTA' GORINOV SI ERA SCHIERATO CONTRO L'INVASIONE DELL'UCRAINA ORDINATA DA “MAD VLAD” – A MARZO IN RUSSIA È ENTRATA IN VIGORE UNA "LEGGE BAVAGLIO" CHE PREVEDE FINO A 15 ANNI DI RECLUSIONE...