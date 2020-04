''MA TU NON HAI MAI LAVORATO, CHE TE FREGA DI STARE IN QUARANTENA, SCUSA?'' - LA VIDEO-CHAT TRA ZAZZARONI E CASSANO: ''RIAPRIRE IL CAMPIONATO COME DICE GRAVINA? MANDI LE SQUADRE AL MASSACRO, CI VUOLE UN MESE DI PREPARAZIONE ATLETICA, COME FAI 13 PARTITE? ECCO IL MIO PIANO. CAMBIA IL FORMAT? È CAMBIATO TUTTO, POTRÀ CAMBIARE PURE IL CALCIO…"

Cassano: "25 giorni rinchiuso in casa Ivan"

Zazzaroni: "quanto?"

Cassano: "25, 26 giorni rinchiuso in casa"

Zazzaroni: "E beh, come tutti oh, io 20 praticamente"

Cassano: " Esatto, ma il problema è che io non esco neanche a fare un metro, mi alleno giù a casa e mia moglie va a fare la spesa ogni tre giorni, basta.

Zazzaroni: " Ma tu non hai mai lavorato, che te frega, scusa?"

Cassano: " Ma li mortacci XXX, ma almeno un caffettino al bar lo potevo andare a prendere, adesso un cazzo proprio"

Zazzaroni: "il bar è chiuso, fatti un caffè in casa"

Cassano: " Tutto chiuso, tutto chiuso

Zazzaroni: " Quindi cosa fai tutto il giorno a casa, a parte i capelli che ti sono cresciuti tutti strani"

Cassano: " Mamma mia, na roba. Cosa faccio, la mattina mi sveglio ...

Zazzaroni: " e già questo"

Cassano: " faccio colazione con i bimbi, giochiamo nel parco, perché ho una casa con il parco, c'abbiamo la piscina, si divertono un pochettino. Poi pranziamo e il pomeriggio un paio di orette mi alleno, tipo faccio un pò di forza nelle gambe, corro 1 ora 1 e 10 sul tapis roulant, poi finisco, aperitivino sempre qua con mia moglie e i bimbi. La sera cena ed è finito il giorno. Il giorno dopo la stessa cosa.

Zazzaroni: "Però non sei ingrassato"

Cassano: "No anzi, ho perso 1kg e mezzo in questi 25 giorni perché sto correndo tanto, sto facendo tanto più del solito."

Zazzaroni: " Senti, ma come la stai vivendo questa situazione, a parte personalmente. Tu sei sempre il Grillo Parlante del nostro calcio. Come la stai vivendo?"

Cassano: " Ma Ivan, io ti dico la sincera verità, i primi giorni l'ho presa superficialmente, dicevo ah vabbè è una cosa che a noi non ci tocca, non ci tocca. Però poi ogni giorno che alle 18 vedo Sky Tg 24 e la protezione civile e dicono morti, morti, morti, contagio facile da prendere, ecco un pochettino, ti dico la sincera verità, non è che ho paura ma un pò di preoccupazione ce l'ho, perché dico cavolo, può succedere a tutti, ed è una preoccupazione. Poi però non so, domani torneremo alla vita normale? Boh, non so come sarà domani, questo non lo so"

Zazzaroni: " Non sarà una vita normale Antonio, dai non sarà una vita normale"

Cassano: "Son d'accordo con te, non si sa cosa ci aspetta"

Zazzaroni: " Dimmi una cosa, parlando invece di calcio, il tema del calcio degli stipendi, visto che ieri la Juventus ha tagliato del 30% gli stipendi, chiaramente dovrà ancora discutere individualmente con tutti i giocatori, però non giocando"

Cassano: " Allora Ivan, te sei una persona che nel calcio sei da 40 anni e passa. Se la Juve, marzo, aprile, maggio e giugno ha tagliato gli stipendi non facendoli pagare è perché quasi sicuramente non si giocherà più questo campionato, perché altrimenti non ce n'è una ragione. Perché se addirittura dicono, maggio e giugno non si pagano gli stipendi, tagliamo gli stipendi e l'hanno comunicato significa che il campionato non riprenderà"

Zazzaroni: " E però ci sono delle possibili correzioni, cioè nel caso in cui, pregando, si potesse tornare a giocare

Cassano: " Allora perché non lo fai di mese in mese?"

Zazzaroni: " Non lo fai di mese in mese perché il 30 di giugno c'è il bilancio"

Cassano: " Esatto, il 30 di giugno. Puoi anche marzo e aprile, eventualmente non pagare e poi a maggio ne riparliamo. Puoi anche farlo il 25 di giugno questo giochino qua, visto che troviamo un accordo e lo facciamo. Se han fatto così è perché sicuramente il campionato non riprenderà più"

Zazzaroni: " Non è un giochino, però devo dire che, da parte dei calciatori, esiste la buona volontà. E' chiaro che è gente che guadagna molto."

Cassano: " Assolutamente"

Zazzaroni: "Quindi un taglio sui giocatori è una cosa, un taglio su persone che vivono di 2.000, 1.200, 1.000 euro

Cassano: " Io penso che è giusto che sta cosa qua la fanno in Serie A, in Serie B e in Serie C devo trovare una soluzione per non togliere dei soldi ai giocatori. Perché c'è gente che guadagno 3 4 o 5.000 euro, che hanno fatto un mutuo per la casa o hanno comprato una macchina a rate ed è dura. Io, secondo me, troverei una soluzione più in Serie B e in Serie C, da non togliere niente. Trovare una soluzione non pagando adesso e mettendoli sul contratto dell'anno prossimo, altrimenti questi ragazzi, che guadagnano meno, fanno una fatica allucinante."

Zazzaroni: " Cosa pensi anche del fatto che Gravina cerca sempre di mantenere la speranza che si possa ripartire; cioè è vero che se si togli anche la speranza alle persone è dura, si va in una fase depressiva."

Cassano: " Io son d'accordo con Gravina che da la speranza, però il dato di fatto è che se, eventualmente, dicono che il 3 maggio si può ripartire con gli allenamenti, ci vuole, minimo 1 mese per rifare la preparazione, perché i giocatori sono da tre mesi fermi, quindi minimo 1 mese. Mancano 13 partite, significa che andiamo a giocare fino ad agosto e diventa un massacro per l'anno prossimo. Io come idea, in questi giorni fa che mi sono fatto, così la butto lì prima e seconda, Juve e Lazio sono già semifinale scudetto, terza contro sesta e quarta contro quinta, chi vince va a fare le finali scudetto."

Zazzaroni: " Però cambi il format e molti sono contrari".

Cassano: " Allora io dico che questo è un caso eccezionale per non buttar la stagione nel cesso, ma non hai alternative, o non l'assegni a nessuno o sfori, vai all'anno prossimo. Poi c'è l'Europeo l'anno prossimo, le Olimpiadi, la Coppa dei Campioni cosa fai, non la giochi? l'Europa League non la giochi? che fai? boh. Allora io dico fare un play off, terza-sesta, quarta-quinta, chi vince fanno semifinali e finali scudetto e si assegna lo scudetto."

Zazzaroni: "Però sulla preparazione, per esempio ieri ho intervistato Ancelotti e lui sostiene che sia un falso problema, sia una barzelletta, perché lui dice per esempio nel 2007 noi addirittura giocammo 4 giorni dopo aver fatto rientrare i giocatori dalle vacanze, attenzione i preliminari di Champions con la Stella Rossa e vincemmo quell'anno la Champions. Cioè lui dice, ci si allena anche giocando."

Cassano: " Lo so, ma te la ricordi la squadra del Milan?! E' semplice. è semplice. Ivan se c'ho una squadra con a disposizione Messi, Neymar, MBappè, Ronaldo, Xavi, Iniesta, Pirlo, Modric, Kross... volete venire quando? tra 4 giorni? no venite un'ora prima ci vediamo allo stadio...vinco, è semplice. Le squadre meno forti devono correre, faticare per raggiungere l'obbiettivo. E' vero quello che dice lui, ma della gestione sua del Milan, non ha detto un'altra squadra meno forte. Perché ci sono squadre che si devono salvare, devono fare 13 partite a manetta, tentare di vincere le partite. Se sei al Barcellona o al Milan puoi dire ci vediamo un'ora prima

Zazzaroni: "Anzi fate già la doccia direttamente.."

Cassano: "Bravissimo!"

Zazzaroni: "Qual è la cosa più bella di calcio che tu hai visto nella tua carriera? Tanto da giocatore, quanto da fuori. L'emozione più forte che ti ricordi"

Cassano: " Io penso quello che è accaduto con Ronaldo il 2006 2007 a Madrid, stavamo perdendo 0 -1 con il Deportivo La Coruna, questa la racconto sempre ai miei amici. C'era Marisca, Tristan, Macai, Valeron una squadra clamorosa. Perdevano 1 a 0 e tutto lo stadio fischiava, in particolar modo Ronaldo, si entra nello spogliatoio e l'allenatore dice: Ronnie fermati che entra Van Nistelrooij. No no tranquillo, non esco fra 15 minuti mi tiri fuori che faccio due gol. Minuto 15' Ronaldo fuori, dentro Van Nistelrooij, 2-1 doppietta di Ronaldo. Quel giorno ho detto se esiste qualche dio del calcio questo è Ronaldo, poi ho scoperto che al di sopra di lui c'era Messi."

Zazzaroni: " Sai che io la penso come te. Non è questione di tifo o non tifo, Messi è la cosa più vicina a Maradona che abbia mai visto"

Cassano: " Allora Ivan, se siamo onesti intellettualmente e calcisticamente diciamo, Maradona ha fatto qualcosa che nel calcio non s'era mai visto per 4/5 anni, dall'86 al '90 91 ha fatto delle cose fuori dalla norma e chapeau per quello che ha fatto, ma Messi fa le stesse cose identiche di Maradona ma da 15 anni, 15. L'altro giorno vedevo la statistica ha fatto 710 gol Messi e 300 assist, significa che tra gol e assist lui ,quando gioca, sei uno a zero per te. E' una cosa che i Maradoniani, penso che anche tu sia un Maradoniano."

Zazzaroni: "Si, sono un Maradoniano della prima ora"

Cassano: " Vi dovete fare una ragione perché c'è qualcuno che ha spodestato Maradona, perché questo è un dato di fatto. Maradona e Messi fanno le stesse identiche cose nel calcio, con una differenza uno lo fa da 15 anni e uno l'ha fatto per 5 anni, con Messi che ne ha fatti di gol e assist più di 1.000, Maradona ha fatto 350 gol."

Zazzaroni: "Senti di la verità, chi ti ha dato il soprannome FantAntonio tantissimi anni fa?"

Cassano: "FantAntonio, se non ricordo male è stato Carlo Zampa"

Zazzaroni: "Ma va, smettila eri a Bari"

Cassano: "ah no no, Peter Pan, FantAntonio te, me l'hai scritto non so dove"

Zazzaroni: "Sul Guerin Sportivo, prima pagina"

Cassano: "Ce l'ho ancora mezza maglia della Juve e mezza della Roma"

Zazzaroni: "Oh poi ricordo anche che quando ti prese la Roma a Bari non ti fecero più giocare "

Cassano: "Ma anch'io non giocavo più, dicevo adesso che posso guadagnare un po di soldini che faccio, non guadagnavo un cazzo a Bari"

Zazzaroni: "Anto ci farei un programma televisivo con te, solo che ti ha rubato già Pardo"

Cassano: "Ma non ti preoccupare, nella vita non si sa mai"

Zazzaroni: "Antonio ti do un grande abbraccio grazie ancora e speriamo ancora nella vita di sorridere così"