C'E' UN NUOVO SULTANO A ISTANBUL! - LA PRESENTAZIONE DA SATRAPO OTTOMANO DI JOSE' MOURINHO, NUOVO ALLENATORE DEL FENERBAHCE, ACCOLTO DA MIGLIAIA DI TIFOSI NELLO STADIO DELL'ULKER - LO "SPECIAL ONE", DA SOLITO VECCHIO VOLPONE, SPENDE PAROLE AL MIELE PER IL SUO NUOVO CLUB: "DA QUESTO MOMENTO APPARTENGO ALLA VOSTRA FAMIGLIA. QUESTA MAGLIETTA È LA MIA PELLE. DAL MOMENTO IN CUI HO FIRMATO IL MIO CONTRATTO, I VOSTRI SOGNI SONO I MIEI SOGNI…" - VIDEO

Presentazione in grande stile per José Mourinho, nuovo tecnico del Fenerbahce, accolto da migliaia di persone nello stadio dell'Ulker nuova casa dello Special One. […] «Innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro amore […] Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso sento di essere amato prima. […] Sento e vi prometto che da questo momento appartengo alla vostra famiglia. Questa maglietta è la mia pelle».

«Voglio lavorare per il calcio turco, per la lega turca - ha aggiunto Mourinho -. Voglio aiutare a migliorare, ma la cosa più importante per me non è il calcio turco, non è la lega turca, ma il Fenebahce. Per finire, voglio dire che dal momento in cui ho firmato il mio contratto, i vostri sogni sono i miei sogni».

