Bufera in Inghilterra per il gesto di Aguero al minuto 42 del match tra Manchester City e Arsenal (per la cronaca vinto 1-0 dalla squadra di Pep Guardiola grazie al gol di Sterling). Sian Massey-Ellis, assistente donna dell’arbitro, assegna una rimessa laterale agli ospiti. Aguero contesta la decisione e mette il braccio sinistro sulle spalle della guardalinee. Lei si divincola in maniera veloce e decisa.

Nonostante il regolamento vieti ai giocatori di toccare gli arbitri, Aguero non è stato ammonito né espulso. Sui social il video sta facendo scalpore. «Questa è una cosa inaccettabile», scrive un utente. E ancora: «Inquietante e inappropriato». O ancora: «Gesto brutto e intimidatorio». Adesso tutti chiedono dei provvedimenti nei suoi confronti: «Federazione, lega e società devono subito rispondere a questo gesto con un’azione immediata nei confronti di Aguero», è l’appello sul web. «Ho fatto l’arbitro e nessuno mai si è permesso di mettermi le mani addosso, non capisco come si possa solamente pensare questo gesto», il pensiero di una donna sui social. Un gesto deprecabile, che non può passare sotto silenzio.

In Inghilterra c’è chi si aspetta una squalifica di almeno tre giornate. «Sergio è la persona più simpatica che abbia mai incontrato in vita mia. Siamo incredibilmente felici che sia tornato. Dopo quattro mesi di assenza è ancora lontano dalla sua condizione migliore, ma è stato un bene per lui giocare 60 minuti. Mercoledì abbiamo un’altra partita, in Champions, ed è importante averlo di nuovo a disposizione», ha detto Guardiola. Adesso tutti attendono la decisione della Football Association.

