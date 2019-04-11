L'AJAX CI HA FATTO INNAMORARE CON IL SUO GIOCO MA LA JUVE PASSERA’ IL TURNO – SANDRO MODEO: “PIÙ CHE I FREDDI NUMERI (CHE INDICANO UNA NETTA PREVALENZA DEGLI OLANDESI), A RESTARE NEGLI OCCHI SONO STATE CERTE SEQUENZE, FRAMMENTI DI CALCIO TOTALE AGGIORNATO AL TERZO MILLENNIO. E POI IL CENTRALE CARTESIANO DE LIGT, DE JONG E IL SENSO DELLO SPAZIO DI VAN DE BEEK - SOTTOFONDO MUSICALE? I PINK FLOYD"-
BOOM! ''VERISSIMO'' DÀ RAGIONE SU TUTTA LA LINEA A DAGOSPIA E SMENTISCE LE DUE AGENTI CHE AVEVANO ANNUNCIATO "VEDRETE NEI PROSSIMI GIORNI MARK CALTAGIRONE'' – IL PROGRAMMA DELLA TOFFANIN CONFERMA DI AVERE L'ESCLUSIVA DELLE IMMAGINI DEL MATRIMONIO, MA IN STUDIO A COMMENTARLE CI SARÀ SOLTANTO PAMELA, DETTA ORMAI "IO SONO LA MIA FICTION"
''MI CHIAMO LAURA E SONO IL PADRE DEL FIGLIO CHE HO PARTORITO''. LE PRIME CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SALVINI SULLE CARTE D'IDENTITÀ IN CUI SONO TORNATE LE DICITURE ''PADRE'' E ''MADRE'' INVECE CHE ''GENITORE 1 E 2'' - ''VOTAI LEGA QUANDO C'ERA LA PIVETTI, ORA SONO STATA COSTRETTA A MENTIRE COSÌ DA NON LASCIARE MIO FIGLIO SENZA DOCUMENTI E TRASFORMARLO IN UN BAMBINO DI SERIE B''
PESTE E UNICORNI – DOPO L’IPO DELLA RIVALE LYFT ANCHE UBER È PRONTA A VARCARE LA SOGLIA DI WALL STREET – DOPO ANNI CHE SE NE PARLA, PERCHÉ PROPRIO ORA? IL BUSINESS MODEL DELL’AZIENDA STA ARRIVANDO AL CAPOLINEA? – LA SOCIETÀ POTREBBE ESSERE VALUTATA TRA I 90 E I 100 MILIARDI. È SOLO HYPE O C'È CICCIA? – IL BILANCIO IN PROFONDO ROSSO E I GUAI DEL FONDATORE TRAVIS KALANICK
OLIO DI FEGATO DI MELUZZI – LO PSICHIATRA A “LA ZANZARA”: “LA FAMIGLIA CUCCHI DOVREBBE CHIEDERE SCUSA A TUTTE QUELLE FAMIGLIE DI GIOVANI A CUI IL GEOMETRA CUCCHI SPACCIAVA LA DROGA. È UN PROBLEMA DI RECIPROCITÀ” – E PARENZO S'INCAZZA: “SEI UN PAGLIACCIO CHE INFANGA LA MEMORIA DELLE PERSONE. TI DEVI SOLO VERGOGNARE. E POI FAI PURE IL PRETE CALDEO E IL RELIGIOSO DI ‘STA MINCHIA” – VIDEO
“MAGIC” JOHNSON HA PERSO LA MAGIA – IL CESTISTA SIMBOLO DEI LAKERS SI DIMETTE DA PRESIDENTE DOPO IL FLOP DELLA 2° STAGIONE AL TIMONE: PORTARE LEBRON CON UN QUADRIENNALE DA 154 MILIONI DI DOLLARI NON E’ BASTATO AI GIALLOVIOLA, ANCORA FUORI DAI PLAYOFF – UN FALLIMENTO CHE FA DA MONITO A TUTTI GLI EX CAMPIONI (DA TOTTI A ZANETTI FINO A MALDINI): IL TALENTO NEL GIOCO NON GARANTISCE SUCCESSI DIETRO LA SCRIVANIA. A MENO CHE NON TI CHIAMI PAVEL NEDVED…
IL SALONE DI SELETTI NON E' PER POCHI ELETTI: IL MARCHIO PIU' INNOVATIVO ITALIANO PER LA “DESIGN WEEK” SFILA PER LE VIE DI MILANO E POI UN PARTY COLORATISSIMO DAVANTI AL DITONE MEDIO DI MAURIZIO CATTELAN – ANTEPRIMA DEI NUOVI PRODOTTI AL FLAGSHIP STORE CON PAOLA BARALE, SATURNINO, JOB SMEETS, MARCANTONIO, PIERPAOLO FERRARI, GAIA GOZZI E VICKY CABELLO – VIDEO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
UNA CULLA PER TRE – IN GRECIA UN BAMBINO È NATO CON TRE GENITORI BIOLOGICI GRAZIE ALLA FECONDAZIONE IN VITRO: SONO STATI UTILIZZATI GLI OVULI DI DUE DIVERSE DONNE, LA MADRE E UNA DONATRICE, E IL SEME DEL PADRE – IL PICCOLO, CHE PESA TRE CHILI E STA BENE, HA UNA PARTE DEL SUO CORREDO GENETICO APPARTENENTE ALLA DONATRICE, MENTRE I MITOCONDRI HANNO IL DNA DEI GENITORI - NON E' IL PRIMO CASO VISTO CHE...