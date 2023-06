L'ARABIA SAUDITA SI ACCAPARRA UN ALTRO PALLONE D'ORO DA METTERE IN VETRINA - KARIM BENZEMA È VICINISSIMO ALL'ADDIO DAL REAL MADRID: L'ATTACCANTE FRANCESE STA PER ACCETTARE IL CONTRATTO DA 100 MILIONI ALL'ANNO OFFERTO DALL'AL-ITTIHAD - DOPO CRISTIANO RONALDO E IN ATTESA DI MESSI, IL CAMPIONATO SAUDITA SI STA TRASFORMANDO NEL CIMITERO DEGLI ELEFANTI...

1. BENZEMA, VICINO L'ADDIO AL REAL MADRID: STA PER DIRE SÌ ALL'AL-ITTIHAD

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

karim benzema 3

Karim Benzema è pronto a lasciare il Real Madrid e dire sì all'Al-Ittihad: ne è certo AS, che riporta fonti dirette del club arabo che ha offerto all'attaccante francese un contratto biennale da oltre 100 milioni di euro a stagione […] Benzema, in scadenza a fine giugno (sarebbe dunque un trasferimento a parametro zero), lascerebbe il Real Madrid dopo 14 stagioni in cui ha giocato 647 partite, segnando 353 gol e fornendo 165 assist.

KARIM BENZEMA

2. BENZEMA LASCIA IL REAL MADRID: LO ANNUNCERÀ IN CONFERENZA STAMPA NEL POMERIGGIO

Estratto da www.gianlucadimarzio.com

Karim Benzema dopo 14 anni lascerà il Real Madrid. L'attaccante francese ha deciso di terminare la sua esperienza in Spagna e accettare un'offerta record dall'Arabia Saudita. Il contratto dell'ultimo vincitore del Pallone d'Oro andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e ha deciso di non prolungare la sua permanenza al Real Madrid. L'annuncio arriverà proprio da Karim Benzema in una conferenza stampa organizzata per l'occasione. […]

