Romelu Lukaku, l'ormai prossimo ex-attaccante della Roma nonché ex-Inter e pronto a fare ritorno al Chelsea, ma per non restarci, ha concesso una lunga intervista a Het Laatse Nieuws in Belgio in cui si è addentrato in numerosi discorsi su quello che potrebbe essere il suo futuro. Milan e Napoli sono i due club che ci stanno pensando, ma con l'Arabia che rimane sullo sfondo

[…] SI' ALL'ARABIA

"L'Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensino. Sempre più calciatori tenderanno a giocare lì. Anche per il modo in cui i tifosi vivono il calcio. Le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma tutti i grandi top club europei lo sanno: "L'Arabia Saudita sta arrivando". Lo si vede già nel pugilato, nel golf, nella Formula 1..."

"Accadrà. E molto prima di quanto molti pensino. Ho lasciato il Belgio quando avevo diciotto anni, mi mancano mia madre e i miei figli". […] " Ogni volta che ho deciso di rimanere o andarmene da qualche parte, si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori".

"Un esempio? Il mio rapporto con l'allenatore. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme?". "Chi è stato il mio miglior allenatore finora? Antonio Conte".

